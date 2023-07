A la Une . Ti Guy mortellement poignardé au Bas de la Rivière: l'auteur présumé dans le box des accusés

Juin 2020 à l'aube et au retour de différentes soirées alcoolisées, une bagarre a viré au drame place de la Fontaine devant la boutique. Victime d'un coup de couteau au thorax, Guillaume Cuvelier est décédé sur place alors qu'il tentait de s'interposer dans la confusion générale. L'auteur présumé du coup mortel est jugé ce lundi, et jusqu'à demain, pour ce funeste geste. Par La Rédaction - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 06:23

Le 6 juin 2020, vers 7h30, Guillaume Cuvelier était mortellement poignardé, place de la Fontaine dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis. Quelques instants plus tôt, Jordan Delaisser était sorti de l'immeuble faisant face à la place où il venait de participer à une soirée organisée par une famille du quartier.



Les deux hommes s'étaient croisés rapidement, le premier ayant vraisemblablement acheté un cachet d'ecstasy au second. Des groupes de jeunes gens étaient présents devant le bar épicerie "Chez Henry". Plusieurs couples qui revenaient également d'une soirée organisée au Chaudron avaient décidé de s'arrêter à la boutique pour y prendre un petit déjeuner et s'étaient installés sur un banc.



Un certain nombre d'entre eux étaient encore grisés par les vapeurs d'alcool de la nuit. Sans s'en préoccuper, Jordan Delaisser avait passé son chemin en compagnie de deux amis. Le trio se dirigeait vers les rampes Ozoux lorsque le trentenaire avait fait volte face et était retourné vers le groupe de jeunes. Les versions sur ce qui s'est ensuite rapidement enchainé divergent. Certains témoins racontent que les esprits s'étaient échauffés à propos d'un refus de cigarette, Jordan Delaisser sortant alors deux couteaux d'une de ses poches et frappant d'abord deux individus puis Ti Guy qui avait tenté de s'interposer.

Des versions divergentes sur un brutal déchainement de violences



D'autres expliquent que Jordan Delaisser quittait tranquillement le quartier lorsqu'il avait été la cible d'invectives.



Revenant sur ses pas, il avait reçu un coup de poing qui l'avait fait tomber au sol. Un attroupement s'était vite formé autour de lui et devant cette hostilité, le mis en cause aurait sorti ses deux couteaux blessant celui qui l'avait insulté de deux coups au niveau du bras et de l'abdomen.



Un deuxième individu était alors venu s'interposer, recevant lui aussi un coup dans l'abdomen. Dans l'affolement général, Ti Guy, qui voulait mettre fin à la bagarre, était involontairement tombé au sol, se retrouvant face à Jordan Delaisser qui lui avait alors porté un coup mortel au thorax.



L'intéressé avait réussi à s'enfuir et s'était directement rendu au commissariat de Saint-Denis où il avait été pris à partie par des témoins de la scène qui l'avaient poursuivi et voulaient en découdre. Les policiers avaient réussi à l'extraire. Dans la foulée, il avait été placé en garde à vue et inculpé deux jours plus tard du meurtre de Ti Guy décédé sur place.



De nombreux témoins présents au moment de cette tragédie ont été entendus dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Certaines versions se sont avérées incompatibles avec le peu d'images vidéo exploitables ayant immortalisé les premiers coups mais pas la scène mortelle. Incompatibles également avec les blessures présentées par les trois victimes aux dires des experts.

Pas d'intention de donner la mort



Fort de tous ces éléments, le juge d'instruction a estimé que le funeste geste de Jordan Delaisser était volontaire sans qu'il ait pour autant eu l'intention de donner la mort à Guillaume Cuvelier. Poursuivi pour des violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, le Dionysien qui encourt 20 ans de réclusion criminelle comparait ce lundi et jusqu'à demain devant la cour criminelle où cinq magistrats vont le juger.