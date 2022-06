Ti Forro a mis le feu à la médiathèque Baguett

Cet après-midi, pour célébrer la musique et la Saint-Jean, fête emblématique Brésilienne mêlant bals dansants et feux de joie, le groupe Ti Forro donnait un concert à la médiathèque Baguett.

Ti Forro est le premier groupe à La Réunion entièrement dédié au Forró, musique traditionnelle du Nord-Est du Brésil.

Accompagné de triangles, guitares électriques , accordéon , percussions , et de leur voix, le groupe brésilien a su capter l’attention du public. Leurs rythmes endiablés invitent à remuer les hanches et taper dans les mains !

Même le front de mer résonnait au son du Brésil !