Thrillers et mélodrames : Les séries préférées des Réunionnais sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix est l’une des plus utilisées à La Réunion. Un classement hebdomadaire des séries les plus visionnées par les internautes de l’île est publié. Zinfos974 a compilé les données pour vous fournir un top 10 sur la première moitié de l’année. Les Réunionnais semblent avoir des goûts assez éclectiques. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 14:52

Les Réunionnais sont évidemment friands de séries et d’émissions de téléréalité à consommer directement sur leur téléviseur. Netflix, comme Amazon et Disney+ ont déployé leurs offres de divertissement à La Réunion. Mais seul le premier conserve un classement de ses meilleures audiences (classées mais non chiffrées).

Un classement préparé par Zinfos974



Netflix ne révèle pas tout de ses performances au public. Impossible donc de savoir combien de minutes d’une émission ont été regardées ou combien de visionnages ont été recensés.



Quelles sont les 10 séries les plus vues sur 7 jours ? Combien de semaines passent-elles dans le Top ? Voici les deux seules questions auxquelles Netflix apporte des réponses. Zinfos974 a donc compilé toutes les données de la première moitié de l’année 2023 pour créer un classement par points afin de prendre en compte à la fois le niveau de popularité d’un contenu à sa sortie mais aussi sa longévité.

Réunion mélodramatique



Les histoires de famille fascinent les Réunionnais, que ce soit dans des séries bollywoods, des soap operas ou des séries plus classiques. C’est donc Ginny & Georgia qui prend de justesse la tête du classement avec sept semaines passées dans le Top 10 dont six dans le Top 3. Les péripéties d’une mère et de sa fille ont conquis les Réunionnais qui ont dévoré la deuxième saison.



D’autres mélodrames ont conquis le cœur des Réunionnais. C’est sans surprise que Queen Charlotte, le spin-off d’un des grands succès de Shonda Rhimes, La Chronique de Bridgerton, se retrouve à la septième place. La reine de la narration dramatique continue de régaler les spectateurs de l’île après Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal ou encore How To Get Away With Murder.



La série The Good Doctor se trouve à la neuvième position. La fascination pour les histoires qui se déroulent dans les hôpitaux est toujours d’actualité, même lorsque la narration manque d’originalité, de nuance et de profondeur.



Mais l’une des séries les plus attendues du début d’année a quelque peu déçu. Outer Banks est tout juste entré dans le Top 10 pour sa saison finale. John B, Sarah Cameron, Kiara, JJ et Pope ont semble-t-il perdu des spectateurs lors de leur dernière aventure.

Réunion vengeresse



Les productions sud coréennes font fureur depuis quelques années. Et c’est The Glory qui représente le Pays du matin en ce début d’année avec une troisième position. Une jeune femme qui a subi brimades et violences de la part de ses camarades de classe revient dans leur vie quelques années plus tard pour se venger de chacun d’entre eux.



La série sud-américaine la mieux placée du classement est En un Battement (5e). Une série déjà présente l'année dernière pour sa première saison. Elle reprend tous les codes classiques des télénovelas avec un secret inavouable, une lutte des classes et un amour interdit. Un homme entame une romance avec une femme qui a reçu le cœur de sa compagne tuée par le mari de celle-ci. Tout un programme.



L’autre série d’Amérique latine est Faux Profil qui se classe 8e. Une histoire de passions, d’amour et de faux-semblants.

Réunion multi-passions



Il ne s’agit pas là d’une histoire de vengeance - du moins pour sa première partie diffusée en début d’année - mais You plaît toujours beaucoup aux Réunionnais et se classe quatrième. Le goût du sang ne quitte pas les Réunionnais, tout comme Joe qui laisse toujours derrière lui une traînée de cadavres.



Une autre série qui est bien seule dans sa catégorie mais est très appréciée des Réunionnais (2e du classement), The Night Agent, coche beaucoup de cases que l’on retrouve dans les films qui trustent le haut du classement cinématographique de Netflix. Une vaste conspiration contre laquelle se bat seul un agent du FBI dans un thriller rythmé par des scènes d’action.



La télé-réalité se fait aussi la part belle dans ce classement avec la compétition sportive Physical : 100 qui prend la sixième place.

Les mentions honorables



La série Mercredi a été un succès planétaire. Elle a aussi été beaucoup regardée à La Réunion mais échoue à quelques petits points du Top 10. Même si elle a dû provoquer un enthousiasme certain dès sa sortie, elle n’a pas su passionner les Réunionnais sur le long terme.



L’ovni très réussi et on ne peut plus original Beef (Acharnés) avec les stars Steven Yeun (The Walking Dead) et Ali Wong (Always Be My Maybe), aurait mérité sa place dans le Top 10 mais n’a malheureusement pas convaincu les Réunionnais.



Parmi les séries originales qui auraient dû se trouver dans le classement, on retrouve le final de la première série qui raconte la vie d’une immigré indienne sans que ses coutumes ne soient sujets de moqueries, Mes Premières Fois. Ou encore le spin-off des films À tous les garçons que j’ai aimés, XO Kitty qui réussi avec brio une narration coming of age des teen series inscrite dans un décor coréen.



On notera ensuite pêle-mêle les candidats malheureux comme la première série d'Arnold Schwarzenegger, Fubar ; ou encore le surprenant Sweet Tooth.

Parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie, vous trouverez sur Amazon de très belles séries comme The Summer I Turned Pretty qui revient pour une saison 2, l'ovni néo-zélandais Deadloch, l'inattendu Wolf Like Me de Josh Gad, l'irrévérent Mammals de James Corden, le captivant The Peripheral de Chloe Grace-Moretz, l'indescriptible Class of '07, l'anthologique Solos au casting cinq étoiles, le très impressionnant La Roue du Temps, ou les séries qu'on ne présente plus comme The Boys ou Le pouvoir de l'anneau et enfin Citadel qui a le mérite de faire revenir la radieuse Priyanka Chopra-Jonas sur nos écrans.



Du côté d'OCS, vous tomberez sur les spin-offs House of the Dragon, The Walking Dead : Dead City, ou encore les succès planétaires Succession, White Lotus ou encore Euphoria.



Disney+ a aussi beaucoup de choses à offrir dont les rares bonnes réalisations de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (Loki et Wandavision) mais aussi les très nombreuses histoires subalternes de l'univers Star Wars comme The Mandalorian ou encore Boba Fett.



