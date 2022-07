A la Une .. Thomas, le crack du Bac Techno 2017, conclut son parcours d'excellence

​Le major de la promo 2016-2017 du Bac Techno à La Réunion franchit les étapes avec toujours autant de brio. Nous le retrouvons 3 et 5 ans après ses premiers succès. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 13:15













Grâce à l’Institut d'administration des entreprises à Saint-Denis, il voulait parfaire "sa polyvalence", nous donne-t-il de ses nouvelles. Avec 3 à 4 cours par semaine en management des entreprises, Thomas étanche une soif de compléter sa formation technique d’un éclairage administratif et managérial. Son ambition est de prendre de la hauteur, avec le niveau cadre et donc de ne pas rester cantonné dans le giron exclusivement technique.



Ses connaissances techniques justement, il a pu les tester en alternance chez Actemium, une entreprise du géant Vinci Energies. "Grace à eux, j’ai pu avoir mon diplôme", évoque-t-il alors que l’obtention d’un contrat en alternance n’était pas garanti malgré son parcours exceptionnel. "A l’heure actuelle, il y a peu d’entreprises qui accordent leur confiance aux jeunes. Par exemple, dans mon cas, ça faisait 6 ou 7 ans qu’ils n’avaient pas reçu d’étudiants car ils avaient été déçus de leur niveau."



C’est donc en tant qu’apprenti chef de projet en soutien du responsable et du technicien d’affaires sur divers chantiers comme celui de la distillerie de la Rivière du Mât et d’Albioma à Bois rouge qu’il a engrangé des connaissances pratiques dans son domaine : celui de la production d’énergie.



"J’ai voulu être polyvalent"



Le choix de l’IAE peut surprendre venant d’un ancien Bac Techno. Mais le jeune homme de 22 ans ne le considère pas ainsi. "Je me rendais compte que j’étais cloisonné dans le milieu technique. En fait, je voulais comprendre comment fonctionnaient d’autres services tels que les RH, le management, la compta, l’analyse financière,… grâce à l'IAE et ainsi avoir une vue ensemble car, quand on voit les offres d’emploi, on se rend compte que les entreprises réclament beaucoup d’expériences, parfois jusqu’à 10 ans. En partant d’un BTS, d’un master en management, et là en master gestion des entreprises, j’ai voulu être polyvalent", revient-il sur la cohérence de ses choix variés.



Depuis le début de cette année 2022, il suit un stage en intérim chez EDF PEI (pour "production d’énergie insulaire") qui se conclut en août, ce qui correspond trait pour trait à ses aspirations d’adolescent. "Mon objectif c’était toujours de travailler dans l’industrie de l’énergie durable", partage-t-il son ambition de s’inscrire dans ce créneau porteur. En attendant, "au Port, à la centrale thermique d’EDF, je découvre la production électrique avec du fioul lourd", explique-t-il en ayant pleinement conscience que l’avenir proche sera plus vert et…vertueux.



Son parcours à l’IAE en master Gestion des entreprises s’achève en octobre 2022 et il est déjà l’heure de réfléchir à l’après.



En toute logique, c’est là qu’il conclura son parcours d’études supérieures. "Je vais voir les opportunités qui s’offrent à moi. J’espère rester ici car ma famille vit ici", avise le Sainte-Suzannois. ​Contrairement à la tendance qui pousse les nouvelles générations de lauréats à partir en métropole, Thomas a eu la possibilité de rester au péi. "Les formations se sont ouvertes ici, pourquoi aller en métropole ? Pourquoi sauter la mer s’il y a une opportunité ici."



Il profite de cette fenêtre médiatique pour saluer ses grand-parents qui, à leur niveau, ont contribué à sa réussite. Lors de son année en RPPI sur le campus de la CCI à Saint-Pierre, c’est chez sa grand-mère qu’il était logé, nourri. "Je n'avais qu'à m’être les pieds sous la table", en sourit-il en pensant à sa regrettée grand-mère. Les mêmes remerciements vont à ses parents "qui m’ont soutenu". Il estime que "tous ces petits éléments mis bout à bout ont compté au final pour que je puisse me consacrer qu’à mes études". Ses deux années en alternance ont aussi permis de mettre des économies de côté pour payer son année à l’IAE.



Ne pas dévaloriser les parcours pro et l'alternance



A la question de savoir s’il a un conseil à donner aux lycéens de demain, le crack du Bac 2017 réitère le message de persévérance qui avait été le sien à l’époque en choisissant le Bac Techno par choix et non par dépit alors que des professeurs l’avaient invité à rejoindre un Bac considéré comme plus prestigieux.



"Je conseille d’aller dans une formation professionnelle", dit-il tout simplement en illustrant son conseil par le retour positif qu'il retient de son année en alternance. "Je la conseille car ce qu’on apprend en théorie, on peut immédiatement la retranscrire et inversement : le monde du travail peut amener à faire évoluer les cours qu’on suit. Comme beaucoup ne savent pas malheureusement ce qu’ils veulent faire, il ne faut pas hésiter, dès le collège ou au lycée, à faire des stages d’une semaine ou des journées d’intégration pour voir si c’est vraiment la voie qu’on souhaite suivre", ajoute-t-il.



Seule ombre au tableau le concernant, reconnaît-il, c’est son anglais. "C’est ma bête noire ! Quand on est à l’école, on aime pas l’anglais, on aime pas les langues... Je dis pas que c’est trop tard mais notre tête n’est pas aussi fraîche désormais. J’ai eu des prof qui m’ont donné envie d’apprendre, d’autres prof qui ne m’ont pas donné envie d’apprendre l’anglais. J’ai appris trop tard que c’était important." Nous l’avons suivi toutes ces années. Du Bac au BTS, Thomas Velia Chabanis a franchi les obstacles un à un avec toujours le même succès en étant major de promo à chaque fois. Le voilà désormais aux portes du monde de l’entreprise. Il avait obtenu 19,04 en juillet 2017 , ce qui faisait de lui le lycéen avec la meilleure note de l'académie au Bac Techno cette année-là. Alors que la nouvelle génération fête l’obtention de leur diplôme depuis quelques heures, nul doute que le parcours de Thomas pourrait les inspirer pour la suite. Après son BTS où nous l’avions laissé en 2019 , Thomas s’est lancé dans un master de responsable de production et de projet industriel (RPPI) délivré par la CCI en partenariat avec une école de métropole. Il s’agit d’une formation récente dans notre département, ouverte il y a seulement six ans. Mais comme cette approche technique ne suffisait pas à notre champion du Bac Techno, celui-ci s’est dirigé vers l’IAE.Grâce à l’Institut d'administration des entreprises à Saint-Denis, il voulait parfaire "sa polyvalence", nous donne-t-il de ses nouvelles. Avec 3 à 4 cours par semaine en management des entreprises, Thomas étanche une soif de compléter sa formation technique d’un éclairage administratif et managérial. Son ambition est de prendre de la hauteur, avec le niveau cadre et donc de ne pas rester cantonné dans le giron exclusivement technique.Ses connaissances techniques justement, il a pu les tester en alternance chez Actemium, une entreprise du géant Vinci Energies. "Grace à eux, j’ai pu avoir mon diplôme", évoque-t-il alors que l’obtention d’un contrat en alternance n’était pas garanti malgré son parcours exceptionnel. "A l’heure actuelle, il y a peu d’entreprises qui accordent leur confiance aux jeunes. Par exemple, dans mon cas, ça faisait 6 ou 7 ans qu’ils n’avaient pas reçu d’étudiants car ils avaient été déçus de leur niveau."C’est donc en tant qu’apprenti chef de projet en soutien du responsable et du technicien d’affaires sur divers chantiers comme celui de la distillerie de la Rivière du Mât et d’Albioma à Bois rouge qu’il a engrangé des connaissances pratiques dans son domaine : celui de la production d’énergie.Le choix de l’IAE peut surprendre venant d’un ancien Bac Techno. Mais le jeune homme de 22 ans ne le considère pas ainsi. "Je me rendais compte que j’étais cloisonné dans le milieu technique. En fait, je voulais comprendre comment fonctionnaient d’autres services tels que les RH, le management, la compta, l’analyse financière,… grâce à l'IAE et ainsi avoir une vue ensemble car, quand on voit les offres d’emploi, on se rend compte que les entreprises réclament beaucoup d’expériences, parfois jusqu’à 10 ans. En partant d’un BTS, d’un master en management, et là en master gestion des entreprises, j’ai voulu être polyvalent", revient-il sur la cohérence de ses choix variés.Depuis le début de cette année 2022, il suit un stage en intérim chez EDF PEI (pour "production d’énergie insulaire") qui se conclut en août, ce qui correspond trait pour trait à ses aspirations d’adolescent. "Mon objectif c’était toujours de travailler dans l’industrie de l’énergie durable", partage-t-il son ambition de s’inscrire dans ce créneau porteur. En attendant, "au Port, à la centrale thermique d’EDF, je découvre la production électrique avec du fioul lourd", explique-t-il en ayant pleinement conscience que l’avenir proche sera plus vert et…vertueux.Son parcours à l’IAE en master Gestion des entreprises s’achève en octobre 2022 et il est déjà l’heure de réfléchir à l’après.En toute logique, c’est là qu’il conclura son parcours d’études supérieures. "Je vais voir les opportunités qui s’offrent à moi. J’espère rester ici car ma famille vit ici", avise le Sainte-Suzannois. ​Contrairement à la tendance qui pousse les nouvelles générations de lauréats à partir en métropole, Thomas a eu la possibilité de rester au péi. "Les formations se sont ouvertes ici, pourquoi aller en métropole ? Pourquoi sauter la mer s’il y a une opportunité ici."Il profite de cette fenêtre médiatique pour saluer ses grand-parents qui, à leur niveau, ont contribué à sa réussite. Lors de son année en RPPI sur le campus de la CCI à Saint-Pierre, c’est chez sa grand-mère qu’il était logé, nourri. "Je n'avais qu'à m’être les pieds sous la table", en sourit-il en pensant à sa regrettée grand-mère. Les mêmes remerciements vont à ses parents "qui m’ont soutenu". Il estime que "tous ces petits éléments mis bout à bout ont compté au final pour que je puisse me consacrer qu’à mes études". Ses deux années en alternance ont aussi permis de mettre des économies de côté pour payer son année à l’IAE.A la question de savoir s’il a un conseil à donner aux lycéens de demain, le crack du Bac 2017 réitère le message de persévérance qui avait été le sien à l’époque en choisissant le Bac Techno par choix et non par dépit alors que des professeurs l’avaient invité à rejoindre un Bac considéré comme plus prestigieux."Je conseille d’aller dans une formation professionnelle", dit-il tout simplement en illustrant son conseil par le retour positif qu'il retient de son année en alternance. "Je la conseille car ce qu’on apprend en théorie, on peut immédiatement la retranscrire et inversement : le monde du travail peut amener à faire évoluer les cours qu’on suit. Comme beaucoup ne savent pas malheureusement ce qu’ils veulent faire, il ne faut pas hésiter, dès le collège ou au lycée, à faire des stages d’une semaine ou des journées d’intégration pour voir si c’est vraiment la voie qu’on souhaite suivre", ajoute-t-il.Seule ombre au tableau le concernant, reconnaît-il, c’est son anglais. "C’est ma bête noire ! Quand on est à l’école, on aime pas l’anglais, on aime pas les langues... Je dis pas que c’est trop tard mais notre tête n’est pas aussi fraîche désormais. J’ai eu des prof qui m’ont donné envie d’apprendre, d’autres prof qui ne m’ont pas donné envie d’apprendre l’anglais. J’ai appris trop tard que c’était important."