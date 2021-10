A la Une .. Thomas Pesquet dévoile ses piments de l'espace

Thomas Pesquet, qui poursuit sa mission Alpha à bord de la Station spatiale internationale, dévoile les résultats de l’une des expériences scientifiques en cours : faire pousser des piments rouges. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 11:14

Arrivé à la Station spatiale internationale le 24 avril dernier, Thomas Pesquet et les astronautes qui l’accompagnent mènent divers travaux scientifiques durant six mois.



Mission Alpha

Ces missions transmises par le CNES, l’ESA et la NASA, portent principalement sur l'adaptation du corps humain dans l'espace et sur l'étude du comportement de la matière en apesanteur.

Les piments rouges en fleurs

L’une des expériences sur laquelle collaborent les astronautes de l’ISS, l’expérience “Veggie”, vise à faire pousser des aliments. Cela permettrait de préparer des expéditions plus longues à l’avenir.



Malgré la micropesanteur, l’équipe a réussi à faire pousser de la laitue, des radis et des piments. "Nos piments rouges ont fleuri !”, annonce Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux.



Les plants de piments semblent être choyés par l’équipage de la Station Spatiale internationale : “Megan leur a passé de la musique (les Red Hot Chili Peppers oui, la blague était inévitable). Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si agréable de s’en occuper. Les plantes apportent un peu de vie dans cet environnement froid bardé de technologie, sans compter les odeurs (et bientôt le goût !) La Terre me manque, et particulièrement tous les aliments frais qu’elle nous offre”, confie l'astronaute français.



Ces piments pourront par la suite agrémenter les plats que mangent les astronautes.