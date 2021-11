A la Une . Thomas Pesquet de retour sur Terre

De retour de l'ISS, l'astronaute français Thomas Pesquet et ses coéquipiers ont amerri au large de la Floride. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 07:48

javascript:void(0)









La capsule Dragon a amerri au large de la Floride (vers 7h33 heure Réunion) ce mardi matin, une première réussie pour Thomas Pesquet. Une fois la capsule en mer, des navires sont chargés de récupérer l’équipage. Une fois sur la terre ferme, les quatre astronautes de Crew-3 prendront la direction du centre spatial de la Nasa à Houston, au Texas. Après plus de six mois en orbite , Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers sont de retour sur Terre. Ils ont amerri ce mardi 9 novembre, au large de la Floride après avoir quitté la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau spatial de SpaceX.La capsule Dragon a amerri au large de la Floride (vers 7h33 heure Réunion) ce mardi matin, une première réussie pour Thomas Pesquet. Une fois la capsule en mer, des navires sont chargés de récupérer l’équipage. Une fois sur la terre ferme, les quatre astronautes de Crew-3 prendront la direction du centre spatial de la Nasa à Houston, au Texas.



Thomas Pesquet prendra ensuite un vol pour l’Allemagne, où il est attendu au Centre européen des astronautes, à Cologne. Ici, l'astronaute français effectuera une batterie de tests qui permettront d'observer les effets de son long séjour en orbite sur son corps.



Un tel voyage dans l’espace laisse en effet des traces sur le corps humain, et le retour sur Terre peut s'avérer brutal. En 2017, après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, Thomas Pesquet a mis deux semaines pour retrouver l’équilibre.

Thomas Pesquet vise la lune



Mais cette nouvelle étape ne devrait pas freiner les ambitions de celui qui a fait voyager La France entière à travers ses clichés durant cette mission Alpha, en orbite à quelque 400 km d'altitude. Le dernier poste de l'astronaute le prouve. Thomas Pesquet vise la Lune :

"Une fierté d'avoir représenté la France une nouvelle fois dans l'espace ! La prochaine fois, la Lune ? Enfin, on a un retour sur Terre à assurer d’abord, et ensuite… un peu de repos".