A la Une . Thomas Chisholm, ex-vedette de Top Chef, grièvement blessé à l'arme blanche

Ce dimanche, le candidat à la saison 12 de l'émission a été poignardé à la jambe lors d'une rixe. Son pronostic vital n'est plus engagé. Son agresseur présumé a été interpellé la nuit dernière. Un temps décrit comme étant un de ses employés, il serait extérieur à l'équipe. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 15:55

L'ancien candidat de l'émission Top Chef a été poignardé à la sortie du festival "Taste of Paris", ce dimanche 15 mai, au Grand Palais. Ce rendez-vous culinaire rassemble pendant quatre jours chefs de renom et représentants de la jeune garde, qui font découvrir leurs créations et animent des ateliers ouverts au public, rapporte Le Parisien.



C'est lors d'une rixe mêlant une dizaine d'individus qu'un suspect aurait donné un coup de couteau au niveau de la cuisse à Thomas Chisholm. Touché à l'arrière de la cuisse gauche, il a été transporté à l'hôpital Européen Georges Pompidou avec un pronostic vital engagé.



Dans la nuit de dimanche à lundi, l'auteur, qui n'est pas un employé du chef comme évoqué au début de l'affaire, a été interpellé dans le XIVe arrondissement de Paris.

Thomas Chisholm a participé à la saison 12 de Top Chef en 2021. Eliminé lors du neuvième épisode, le trentenaire franco-américain a ouvert son restaurant baptisé "Chocho" dans la capitale métropolitaine.



Sur sa page Instagram, un texte vient d'être posté indiquant que le pronostic vital du chef n'est désormais plus engagé.