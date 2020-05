Thierry, traverse !

Voilà, on y est...il n’y a plus de cirque à Saint-Leu… Ils ont démonté le chapiteau, le clown a rangé son nez rouge. Il est devenu pathétique, le malheureux. Ses bouffonneries ne font plus ni chaud, ni froid aux Saint-Leusiens. Pourtant il aura tout essayé. Les piètres artistes, les mauvais acrobates et les illusionnistes du dimanche qui composaient sa petite troupe ont décidé d’arrêter leur mauvais spectacle, de toute façon voué à l’échec. Même pas un dernier tour de piste… il vaudrait mieux éviter l’humiliation.



Tout cela est bien triste d’autant que certains dans la troupe “ Mi aim Saint-Leu” (mais finalement pas tant que ça), n’étaient même pas au courant que l’aventure s’arrêtait maintenant.



Cette aventure dont on parle ici, c’est bien entendu les municipales à Saint-Leu qui ont vu ces derniers jours, un nouveau développement pour le moins cocasse et inédit. Profitant de l’annonce du gouvernement sur la tenue du second tour des municipales, Sylvie Comorassamy, candidate avatar de Thierry Robert, déclare via un communiqué de presse qu’elle se retire et qu’elle ne participera pas au second tour parce que les conditions sanitaires toussa toussa.. comme dirait Adrianna. Coronavirus n’a bon dos Madame ! Pourquoi donc les autres candidats eux, veulent aller au bout du processus démocratique dans les communes de France et de Navarre?



Grâce à l’émission radio du clown reconverti en journaliste d’investigation sur la radio Freedom, on en sait maintenant plus sur ce forfait. Dans un entretien radio pathétique et gros doigt au possible, le marionnettiste pose lui même des questions à sa marionnette d’ex-candidate. “Allo Thierry ? C’est Sylvie… J’ai une déclaration à faire, je peux emprunter quelques minutes ton créneau sur radio freedom s’il te plaît?” Mais dans quel monde vit-on?

Dans cet entretien surréaliste, on apprend que c’est une petite manœuvre, que la ptite dame va attaquer le conseil d’état sur la tenue du second tour. Waouh ! Son mentor pensait qu’il était supérieur hiérarchique du préfet. Madame Sylvie, elle, pense carrément qu’elle est supérieure à Edouard Philippe. Pitié Seigneur ! Que la lumière les éclaire…

Je vous passe les arguments saugrenus, les élucubrations de l’animateur Thierry et de l’auditrice Sylvie. Le kap kap, la frousse, la crainte d’une correction électorale programmée peut faire faire et faire dire n’importe quoi.



Dans cette sombre histoire, on retiendra que les Saint-leusiens ont été pris pour des jambons par la liste de Sylvie Comorassamy soutenue par Thierry Robert. Lâchement abandonnés, leurs têtes de liste leur disent maintenant de ne pas voter parce que c’est dangereux pour la santé !



Souhaitons que les électeurs Saint-Leusiens se souviennent pour toujours de cette basse manœuvre effectuée dans le seul but de ne pas affronter le verdict des urnes et d’entendre la voix des Saint-Leusiens crier haut et fort par leur bulletin de vote : « Thierry traverse ! »