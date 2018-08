Thierry Terret en visite à l’école Jean-Luc Daly-Éraya

« Vous faites ici de belle choses ». Ce sont, en substance, les propos de Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au Ministère de l’Éducation nationale et au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024 organisés à Paris, il a dirigé une réunion de travail ce mardi 28 août à l’école Jean-Luc Daly-Éraya, à la Grande Fontaine.



L’ancien recteur de La Réunion, désormais délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au Ministère de l’Éducation nationale, est dans l’île pour présenter aux plus jeunes le projet « Paris 2024 ». « L’esprit olympique doit souffler partout. À Paris et aussi sur ce cailloux de l’océan Indien », dit-il.



M. Terret s’est donc arrêté à l’école Jean-Luc Daly Éraya labellisée « Génération 2024 ». Un établissement reconnu pour son « dynamisme » en matière d’activités sportives, avec le soutien de la Ville de Saint-Paul.



« Notre Commune, fort de son label « Ville Active, Ville Sportive» sera bien entendu présente, aux côtés des écoles et pour accompagner auprès des élèves, l’action de sensibilisation menée par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », souligne Le Maire, Joseph Sinimalé.



Projet Educatif et Social



La Ville de Saint-Paul fait du sport un outil essentiel au développement et à l’épanouissement des enfants, et propose aux élèves dans ces temps périscolaires des activités sportives qui seront complémentaires aux apprentissages scolaires.



Moyens humains et logistiques



Une enveloppe budgétaire est attribuée par la municipalité pour le transport des élèves du 1er degré sur les différents sites sportifs. L’ensemble des écoles sont concernées (maternelles, élémentaires, primaires). La répartition de cette enveloppe est proposée par discipline, par les 3 conseillers pédagogiques de circonscription de l’Education Nationale (CPC), spécialisés en EPS. Cette répartition est arbitrée par le service des affaires scolaires, au début de chaque année scolaire.



Les activités sportives scolaires sont donc pilotées et planifiées par les CPC/EPS des 3 circonscriptions. La planification des activités est établie en étroite collaboration avec les responsables des divers sites communaux.



– 312 bus seront mis à la disposition des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour l’apprentissage de la natation.



– 56 bus seront mis à la disposition des CM1 et CM2 pour les activités de voile/kayak.



– 100 bus seront proposés aux classes de TPS (très petite section), PS (petite section), MS (moyenne section) et GS (grande section) de toutes les écoles de la commune afin de découvrir le lagon.



– 28 bus desserviront les sites où se déroulera le maternatlhon.



– 9 éducateurs sportifs interviendront pour pratiquer du handball, du football, du basket, du volley, du tennis et du rugby.



L’école Jean-Luc Daly-Eraya « Génération 2024 »



Labellisée Génération 2024, l’école Jean-Luc Daly-Eraya a accueilli la troisième édition de l’odyssée d’ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire). 241 élèves se sont rencontrés le vendredi 22 juin 2018 sur le stade de la Grande Fontaine.



Les élèves de toutes les classes d’ULIS de la circonscription de Saint-Paul 1, accompagnés de leurs camarades des classes d’inclusion, ont été encadrés par les CM1 de Monsieur Labbé et les CM2 de Mme Payet.



Au programme, de nombreux jeux : les déménageurs, l’horloge, un jeu de l’oie, un mémory… des parcours d’eau, des relais, des tirs au but, des pénalités… ainsi que quelques jeux d’opposition : badminton, ultimate, jeux de lutte…



Cet événement a permis de mettre en avant l’importance de l’éducation physique et sportive dans la construction des apprentissages mais également dans la construction du citoyen grâce aux nombreuses valeurs véhiculées par cette discipline.



Une belle journée sous le signe de l’olympisme et du handicap qui a ravi nos petits grâce à l’implication des enseignants, des parents, des accompagnants des élèves en situation de handicap et des partenaires notamment l’Institut Médico-Social Champs de Merle mais également grâce au soutien logistique de la mairie de Saint-Paul.