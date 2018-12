La grande Une Thierry Robert tire un trait sur la politique et démissionne Il était encore simple conseiller municipal après sa démission d’office de son mandat de député par le Conseil constitutionnel en juillet dernier. Thierry Robert annonce sur sa page officielle qu’il démissionne de son dernier mandat. Une lettre de démission accompagnée d'un message de remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu durant toutes ces années.

"Bonjour à tous,



Je souhaite vous informer personnellement que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de conseiller municipal de St Leu, dernier mandat politique que j'occupais.



Peut être qu'un jour le peuple comprendra que j'ai toujours été honnête avec lui et que je me suis sacrifié pour lui pendant ces 10 dernières années.



À ceux que j'ai pu blesser par des mots ou des gestes, je leur dit pardon !



Sachez que je serai toujours aux côtés des St Leusiens, des Réunionnais, des plus fragiles.



Après avoir fait de St Leu, une ville authentique et moderne proche de sa population, mon voeux le plus cher est de voir La Réunion devenir un département où les élus se mettent vraiment au service de la population, de l'intérêt général et non comme actuellement où une grande majorité, se servent, eux et leur famille, ceci grace à la manipulation qu'ils opèrent auprès du peuple entre autre avec l'aide de certains organes de presse.



Je veux que les réunionnais se réconcilient entre eux et redeviennent solidaires comme c'était le cas dans une époque lointaine et ceci sans céder à la démagogie.



Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté."



La lettre de démission remise à Bruno Domen :

Zinfos974 Lu 7806 fois