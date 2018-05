Thierry Robert selon France Inter: "un mélange de Patrick Balkany et de Denis Baupin"

Guillaume Meurice est un humoriste qui intervient régulièrement en tant que chroniqueur dans l'émission "Par Jupiter" sur France Inter.



Présent actuellement dans l'île, il a consacré sa chronique à... Thierry Robert !



Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans un portrait au vitriol, il a décrit le député de la 7ème circonscription d'une façon très crue :



"Sa carrière, ça ressemble vachement à un épisode de "Faites entrer l’accusé". Il y a de tout : coups de pression sur les habitants, harcèlement sexuel, harcèlement moral, licenciement abusif, et il y a quelques jours on a même appris que c’était le seul député de l’hémicycle qui n'est pas à jour dans ses impôts. C’est un mélange de Patrick Balkany et de Denis Baupin, tout ça à la sauce créole".



Et tout a été du même tonneau durant 4'30...



Tout le monde connaissait le passé et le passif de Thierry Robert à la Réunion. Le voilà maintenant promu au rang de vedette nationale grâce à France Inter...