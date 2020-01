Thierry Robert réagit à la candidature de Bruno Domen

Une annonce qui n'a pas laissé indifférent Thierry Robert. Bien qu'il ne cite pas directement le nom de Bruno Domen, on comprend très bien de qui il s'agit.Il déclare sur son compte Twitter "qu'un individu s'engage en politique, s'engage pour des valeurs, pour un projet, pour une conception de la société, ceci est honorable, mais lorsque cet individu s'engage pour ses intérêts personnels et pour soi-disant se venger, ceci est immoral et va à l'encontre même de ce qu'est la vraie politique".Selon Thierry Robert, Bruno Domen a décidé de prendre son envol, mais il le fait dans la trahison. "Ceci est criminel, cette attitude doit amener tous les citoyens à réfléchir". "La haine envers moi n'autorise personne à vendre, à brader les Saint-Leusiens de la sorte", déclare-t-il.Il conclut avec une citation en créole "la patience i gueri la gale et contre le mal, le bien a toujours un remède".