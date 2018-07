Thierry Robert peut rester conseiller municipal

Le 6 juillet dernier, le Conseil constitutionnel prononçait l’inéligibilité du député Thierry Robert. Le bureau des élections de la préfecture nous confirme aujourd’hui que l’homme politique peut conserver son siège de conseiller municipal, contrairement à la première lecture offerte par le Conseil constitutionnel lui-même, en réponse à nos questions depuis quelques jours.



Il faut dire que les rumeurs allaient bon train depuis une semaine. A la lecture de la décision du 6 juillet, le député aurait été en mesure de conserver son portefeuille de simple conseiller municipal. C’est donc confirmé, cette fois localement par la préfecture.



"M. Robert n'est pas déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, qu'il conserve donc. En revanche, il est rendu inéligible à toute élection, y compris donc à celle de maire", confirme donc ce jour la préfecture de La Réunion.



Rappelons que Thierry Robert avait été mis hors jeu de sa fonction de député de la 7ème circonscription à la suite d’une instruction de l’administration fiscale à son encontre.



Le Conseil constitutionnel avait motivé sa décision par le fait que "M. Robert, compte tenu de l'importance des sommes dues et de l'ancienneté de sa dette fiscale qui porte sur plusieurs années et sur plusieurs impôts, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Robert à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision et, par suite, de le déclarer démissionnaire d'office."