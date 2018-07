Thierry Robert ne fera plus carrière !

Mais où est, et qui est Thierry Robert ? Comme tous, nous avons vu Thierry Robert, ce vendredi soir, aux infos TV reprendre sa place de maire de St Leu et de Député. A quel titre puisque démissionnaire pour le premier et viré pour le second ?



Je replace les choses dans leur contexte. Ce vendredi matin, plusieurs transporteurs et syndicats du bâtiment se sont rendus à la mairie de St Leu en vue de rencontrer le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique sur la carrière de Bois Blanc, dont l’exploitation est vitale à l’achèvement de la NRL et à la survie de leurs entreprises .



Que n’a-t-on vu alors Guignol surgir de je ne sais où, s’ériger en unique interlocuteur…mais non mandaté ! Là, nous avons vécu un grand moment de solitude, de perte de maîtrise de soi. Thierry a montré aux St Leusiens son vrai visage : un excité, usurpateur, convulsif ! Thierry a perdu son sang-froid devant un Caroupaye impérial .



Pour votre serviteur, l’attitude incontrôlée de monsieur "ex" est annonciatrice de l’issue de cette enquête. les Réunionnais savent que ce chantier de la NRL doit aboutir, et ce n’est pas un illuminé fini politiquement, à l’égo exacerbé, qui empêchera la Réunion d’avancer.