Thierry Robert met en joue Bruno Domen, enregistrement à l'appui

La guerre ouverte continue entre l'ancien et l'actuel maire de Saint-Leu. Dans un courrier adressé à Bruno Domen et transmis dans la foulée à la presse, Thierry Robert accuse l'équipe en place de faire pression sur le personnel communal.



Mieux : il disposerait d'enregistrements attestant ses dires. Celui qui continue de croire à la possibilité d'être candidat en 2020 malgré la sanction d'inéligibilité prononcée à son encontre, fait aussi preuve d'une pointe de condescendance vis-à-vis de celui qu'il a intronisé maire en 2017. "Vous êtes un grand garçon, je crois", dit ainsi Thierry Robert en s'adressant à Bruno Domen.



Le feuilleton du "je t'aime, moi non plus", se poursuit donc entre les deux anciens meilleurs amis du monde.



Découvrez le courrier envoyé par Thierry Robert à Bruno Domen :