A la Une . Thierry Robert met en cause la neutralité de la commission d'enquête

Thierry Robert met en cause l'indépendance de la commission d'enquête qui a été affecté à la tenue de l'enquête publique sur le projet de carrière de roches massives de Bois Blanc.



Alors qu'il est venu faire barrage aux nombreux transporteurs venus avec Jean-Bernard Caroupaye participer à l'enquête publique, Thierry Robert a expliqué que pour lui, des collusions existent entre le président de la commission d'enquête et un homme politique qu'il connaît bien puisque ce dernier faisait partie du mouvement LPA à ses débuts, avant de rejoindre la majorité régionale. Il s'agit de Jean-Gaël Anda.



"Le président de la commission lé grand camarade de Jean-Gaël Anda, voilà la réalité ! La Réunion c’est rien que ça même. Zot i voit un jour, tout de moun que lé contre moi, zot dira ce marmaille là li la travaille dur avec son l’argent mais li la travaille pour La Réunion. Aujourd’hui zot i croit que moin lé menteur, que moin lé voleur, que moin lé baiseur, eh bien l’avenir va montre à zot qui na raison. La vérité va finir par éclater ! J'espère que ça été filmé. Sinon je suis prêt à le redire", s'est-il lâché devant ses militants et des transporteurs présents.



Rappelons que depuis le 25 juin, les habitants des Avirons, de l’Etang-Salé et donc de Saint-Leu sont invités à se rendre dans leur mairie respective pour donner leur avis. L'enquête doit se terminer le 25 juillet. Zinfos974 Lu 1589 fois





Dans la même rubrique : < > Un bus heurte un piéton sur le boulevard sud Pierrick Robert désavoue Caroupaye en public