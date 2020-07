Thierry Robert, le déchu de la République !

La dernière conférence de presse de presse de Thierry Robert a pris une tournure particulièrement pitoyable. Cet individu, inéligible et déchu de tous ses mandats s’érige en donner de leçon en droit électoral en faisant un recours contre la légalité du scrutin municipal du 28 juin 2020. Pourtant tout le monde se souvient de sa prétendue éligibilité retrouvée à la veille du 1er tour de l’élection municipale. Sa contestation de sa déchéance par le conseil constitutionnelle a une tournure tragi-comique car l’expert du droit électoral auto-proclamé qu’il fut a été sèchement débouté par la justice administrative de la République. Sa dernière saisine a toute les chances de finir comme la 1ere, c’est à dire être rejeté par le tribunal administratif car elle est comme toujours sans fondement sérieux.



Après sa pseudo expertise en droit électoral, Thierry Robert s’est attribué les qualités d’expert politique et de stratégie politique en tant qu’intervenant et animateur politique à la radio et sur les plateaux télé. Or cette participation a des émissions dans les médias pose des problèmes éthiques car l’ex député-maire de Saint-Leu est à la fois juge et partie. Il a parti pris politique car il soutient des candidats et fait campagne contre d’autres. Ainsi par exemple à Saint-Paul, il s’est publiquement exprimé dans la campagne en appelant les électeurs à voter pour Huguette Bello. Une certaine déontologie journalistique qu’il n’a pas, aurait voulu qu’il ne participe et n’anime pas des émissions politiques.



D’ailleurs à propos de Madame Bello, la nouvelle maire de Saint-Paul devrait se souvenir que c’est Thierry Robert qui a fait un recours contre elle après les élections régionales de décembre 2015. Non content de leurs arrangements de derrière la cuisine entre les 2 tours des dernières élections régionales, L’ex président du LPA, se voyant calife à la place du calife à tenter de tuer politiquement Huguette Bello en orchestrant un recours contre elle dans le but de la rendre inéligible pour l’éliminer de la scène politique et la remplacer.



Madame Bello devrait se méfier de Thierry Robert car comme le dit le dicton « traître un jour,, traître toujours ! ». Le député déchu est un coutumier de la traîtrise car il a déjà donner en tentant d’abattre politiquement des dirigeants qui étaient proches de lui mais qui devaient potentiellement lui faire de l’ombre en raison de leurs qualités de leadership comme Bruno Domen, réélu maire de Saint-Leu ou encore Jeannick Atchapa, élu maire de Bras-Panon et Johny Payet, le nouveau maire de la Plaine-des-Palmistes, tous les 3 étant à l’époque des jeunes cadres prometteurs du LPA.



Ce n’est pas un hasard si ni l’église, ni la radio, ni les politiques et encore moins le peuple ne veulent de Thierry Robert car il est en permanence dans le complot politicien sans foi ni loi où il a tenté d’éliminer celles et ceux qui sont capables d’être de vrais responsables politique. Finalement Thierry Robert a été la grande victime de ses agissements mortifères puisque, privé de ses mandats, il incarne aujourd’hui la déchéance de la République.