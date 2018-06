Thierry Robert ira bien en correctionnelle

Le 18 décembre 2015, Thierry Robert déclarait sur Zinfos, visant le président de Région Didier Robert, "il ne faut pas que certains ont (sic) beaucoup de triomphalisme parce que les affaires de la vie quotidienne et les affaires tout court vont rattraper certains dans très peu de temps". Le lendemain, Clicanoo reproduisait les mêmes propos.



Quelques mois plus tard, Didier Robert décidait de poursuivre celui qui était encore à l'époque maire de Saint-Leu pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.



Thierry Robert confirmait bien être l'auteur des propos litigieux et, le 30 novembre 2017, le ministère public ordonnait son renvoi devant le tribunal correctionnel.



Le député de la 7ème circonscription demandait alors la nullité de la plainte devant la chambre de l'instruction, qui a examiné l'affaire le 20 juin dernier.



S'il a été suivi par l'avocat général, la chambre de l'instruction décidait au final de suivre les arguments de Me Jean-Jacques Morel pour rejeter la demande de nullité et de renvoyer Thierry Robert devant le tribunal correctionnel de Paris.



L'affaire devrait être audiencée prochainement.