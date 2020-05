Thierry Robert invite le maire de St-Leu à ne pas ouvrir les établissements scolaires

Monsieur le Maire,



Le 18 mai prochain, le gouvernement a décidé d'ouvrir les écoles maternelles, primaires et collèges.



En tant que Président de l’association DOBOUT & SOLIDER…, je ne peux rester inactif devant cette décision. Par ce présent courrier, je viens donc attirer votre attention sur plusieurs points et vous faire quelques propositions constructives.



Je pense que votre service juridique, que je connais bien, vous a confirmé, comme l'a dit, il y a quelques jours le représentant du recteur à la télé, en cas de problème de contamination dans une école, les maires seront responsables car vous avez l'obligation d'organiser la sécurité en fonction du protocole présenté par les services de l'état, ce protocole mettant bien évidement à l’abris le gouvernement de toute responsabilité.



Les agents qui travaillent au sein des collectivités, mairies, conseil départemental et région sont directement sous la responsabilité de l'exécutif qui en assumera les conséquences. Seuls les enseignants sont sous la responsabilité de l'éducation nationale donc sous la responsabilité du recteur.



On le sait tous, la rentrée scolaire n’est pas due au « décrochage scolaire », le gouvernement veut surtout relancer l'économie, il n’y a plus d’argent et le pays est surendetté sur plusieurs générations. Tout est mis en oeuvre pour libérer les parents, les travailleurs, de la contrainte des JEUNES enfants. La preuve, les lycéens resteront chez eux car ils ont la possibilité de se prendre en charge seul. S’il n’y avait aucun risque, eux aussi seraient rentrés en classe, surtout que les terminales ont le bac.



En clair, il y un réel danger de contamination pour nos élèves cette rentrée scolaire ! On parle même d’une nouvelle maladie nommée Kawazaki.



L'aspect économique est très important, je sais de quoi de parle, je suis depuis 22 ans chef d’entreprise.



Mais une chose, que je sais plus que tout, la santé n’a pas de prix !



En cas de contamination dans une école primaire ou maternelle, surtout après avoir reçu ce courrier, vous n'allez plus pouvoir utiliser la carte de l'ignorance si vous êtes appelé en responsabilité pénal.



S’il vous vient à l’esprit (ou d’autres collectivités) de passer une délibération en conseil municipal prochainement dans le seul but de vous couvrir pénalement. Cette Délibération éventuelle viendra confirmer que vous avez connaissance de l’existence des risques graves qu’encours les enseignants, enfants et agents communaux dans le cadre de cette rentrée scolaire. Vous ne pourrez donc faire valoir votre ignorance. La délibération sera donc nulle et sans conséquence concernant vos responsabilités.



Par cette présente, et avec toute l'expérience qui est la mienne, dont j’ai d’ailleurs pu vous en faire bénéficier en parti, je viens ici solennellement et formellement vous inviter à ne pas ouvrir les établissements scolaires primaires et maternels de la commune de Saint-Leu. Non seulement, vous risquez une condamnation pénale en cas de contamination mais surtout vous mettrez en danger la santé de notre population.



Sachez Monsieur le Maire, quand on est élu, l'objectif n'est pas de se faire bien voir du recteur, du préfet, de ce « système » dans lequel on vit et qui nous pourri l’existence, dont vous-même avez pu combattre du temps où vous étiez à mes cotés. Notre engagement, notre devoir doit être la défense de notre population. Pour ma part, je l’ai toujours fait et je continue à le faire sans mandat électif.



Ce dont j'aborde dans ce courrier est aussi valable pour l’ensemble des mairies, le conseil départemental par rapport aux collèges ou le conseil régional par rapport aux lycées. Quant au rectorat, en cas de contamination d'un enseignant, il y aura là aussi leur responsabilité d’engagée.



Depuis plusieurs semaines, comme tous les Français vous étiez confiné ce qui est totalement compréhensif. Cependant, maintenant, à quelques jours de la rentrée scolaire, vous devez sortir de votre silence, les parents, les agents communaux et les enseignants s'interrogent quant à votre décision finale.



Allez vous ouvrir ou pas les écoles de la commune de Saint-Leu ?



Par ailleurs, il ne faut pas laisser les parents d'élèves qui ont des obligations professionnelles sur « le bord de la route ». Je vous conseille donc de définir 1 ou 2 sites sur le territoire où ces parents, qui seront de toute façon en nombre restreints, pourront déposer leurs enfants en garderie. Vous mettrez dans chaque pièce une nounou pour garder 2 voir 3 enfants au maximum. De cette façon, non seulement vous préserverez la santé de notre population mais en plus vous apporterez un service aux parents dans le besoin. Vous en ressortirez grandi de cette décision. Quant aux agents communaux, seul le volontariat doit primer, d’ailleurs pour les encourager, je vous invite à leur donner une prime financière.



Un autre sujet aussi important, le déconfinement, il est prévu pour le 11 Mai prochain. Même si le gouvernement a été très contradictoire à plusieurs reprises concernant le port du masque, après m’être beaucoup documenté auprès de professionnels de santé, il s’avère que le masque est plus que nécessaire. A St Leu, qu’on le veuille ou pas, nous avons majoritairement une population qui est vraiment dans le besoin. Monsieur le maire, je vous le demande, là encore, solennellement, Nous avons un peu moins de 30 OOO habitants sur notre commune, 200 000 euros suffiraient pour donner à toute la population au moins 2 masques en tissus et réutilisables. Ne faite pas d’économie concernant la santé des St Leusiens, réunissez dès le 11 mai prochain votre conseil municipal et votez ce budget. Ces dernières années vous me sollicitiez souvent pour avoir des conseils, je vous en donne un autre aujourd’hui, un conseil très important qui concerne la santé des St Leusiens, vous devez voter ce budget au plus vite pour la santé des nôtres.



Pour finir, je voudrai vous dire, quand on est responsable politique, il est de notre devoir d’assumer nos responsabilités et d’avoir le courage de prendre des décisions, même les plus difficiles.



Très cordialement.

Thierry Robert