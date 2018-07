Communiqué Thierry Robert démis de son mandat de député : Victoire pour la Société Civile de Saint-Leu

La Société Civile de Saint-Leu se félicite de la décision du conseil constitutionnel de démettre Thierry Robert de son mandat député et de le déclarer inéligible pour une durée de 3 ans.



En effet, depuis un certain nombre d’années, notre collectif citoyen SaintLeusien alerte les médias locaux comme nationaux, l’opinion publique et les plus hautes autorités de l’État sur les agissements de Thierry Robert qui n’a jamais eu, à notre sens, un comportement digne d’un élu de la République. L’ex député-maire de Saint-Leu pratiquait effectivement un douteux mélange des genres entre ses activités professionnelles de promoteur et son mandat de parlementaire. Ce qui qui lui avait valu une sanction de l’Assemblée Nationale.



Thierry Robert s’est livré à un petit jeu dangereux en faisant des tours de passe-passe avec le fisc, en prétendant être insolvable pour ne pas rembourser ses amendes et autres condamnations (les victimes de ses constructions immobilières et diffamation) alors que dans le même temps, il fait preuve d’une insolente exubérance en s’affichant ostensiblement dans son « gros l’auto rouge ».



Finalement Thierry Robert s’est pris les pieds dans le tapis. Il s’estimait être un bon gestionnaire. Mais la réalité des choses, c’est qu’il n’arrive pas à gérer ses affaires puisqu’au final il est le seul député qui a manqué à ses obligations fiscales.



La Société Civile de Saint-Leu se concentre dorénavant sur la suite des événements car à ne pas en douter, cette démission d'office de Thierry Robert aura des conséquences directes sur la municipalité de Saint-Leu. Vincent Défaud, pour la Société Civile de Saint-Leu





