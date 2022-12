A la Une . Thierry Robert condamné pour avoir diffamé Bruno Domen

Maire et ancien maire de Saint-Leu avaient rendez-vous ce jeudi devant la justice suite aux poursuites engagées par Bruno Domen contre Thierry Robert pour des propos diffamatoires tenus via les réseaux sociaux de l'ex-édile de Saint-Leu, condamné à 7000 euros d'amende. Par IS - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 09:28

La justice a estimé que l’ancien député-maire qui s’exprime régulièrement sur sa page Facebook a dépassé les limites envers Bruno Domen, le 13 février 2022. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, Thierry Robert avait laissé entendre que plusieurs milliers d'euros de factures impayées étaient restées en attente entre les deux tours des élections municipales afin de financer des colis alimentaires distribués pendant la période du confinement.



Des propos tenus alors que Bruno Domen, actuel maire de la ville de Saint-Leu, n'avait pas encore été élu. Ces propos tenus à son encontre ont été sanctionnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Thierry Robert a été condamné à verser à son opposant la somme d'un euro symbolique ainsi qu'à 7.000 euros d'amende.

Les magistrats ont également étudié et rendu leur décision au sujet de propos tenus par l'ancien député en mars 2022, et dans lesquels il déclarait que lors des dernières élections municipales, certains agents de Saint-Leu avaient subi des pressions, indiquant "l'esclavage la fini". Les juges ont prononcé la relaxe dans cette seconde affaire.