A la Une . Thierry Robert condamné à 5 ans d’interdiction de gérer

Le politique mais aussi chef d’entreprise a été reconnu responsable des fautes de gestion et de comptabilité de la SARL Construction et Location de l’océan Indien. Par PB - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 17:49

Thierry Robert et son père sont désormais fixés sur leur sort. Les "éléments sont suffisamment graves pour justifier, alors qu’ils sont tous deux des mandataires sociaux avertis, à la tête de nombreuses autres sociétés, dont certaines ont déjà fait l’objet de liquidations judiciaires, de les évincer de manière durable du monde des affaires en prononçant à leur encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans", a finalement prononcé la juridiction commerciale ce mardi.



La société Construction et location de l’océan Indien avait été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2018. Des défauts de tenue de comptabilité, de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la société avaient été relevées par le mandataire judiciaire.



Pour Thierry Robert, la demande de faillite personnelle avait pour seule motivation de l’écarter de la vie politique.



Le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ce mardi implique également une interdiction de gérer durant 5 ans.