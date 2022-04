Politique Thierry Robert appelle les électeurs à voter en leur âme et conscience

Thierry Robert, président du jeune parti PACT "Le Peuple Aux Commandes du Territoire" se positionne à son tour à l'issue du premier tour de la présidentielle. L'ancien député - maire de Saint-Leu ne donne pas de consigne de vote si ce n'est d'inciter la population à se rendre dans l'isoloir au second tour. Par LG - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 16:05

Les Réunionnais sont adultes, responsables et raisonnables !



Tout comme nous respectons Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le PACT veut absolument RESPECTER chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais.



Nous refusons donc de leur donner une quelconque consigne de vote concernant ce second tour du dimanche 24 avril 2022.



L'élection présidentielle est une élection spéciale, nationale, il s'agit d'une confiance entre un homme ou une femme et un peuple.



Les Réunionnais sont mâtures, Le PACT considère donc qu'il serait très malvenu de donner une consigne de vote aux Réunionnais alors qu'ils n'ont plus confiance en la politique nationale.



On entend tous beaucoup de promesses, notre responsabilité doit nous rendre à l'évidence que personne ne peut se porter garant des engagements d'un(e) candidat(e).



Pour ce second tour des élections présidentielles, nous invitons donc toutes les électrices, tous les électeurs Réunionnais à se rendre aux urnes et à faire comme nous, à voter en leur âme et conscience.