Gilets Jaunes Thierry Robert affirme n'avoir voté Macron que pour faire barrage à l'extrême droite





Clamant son soutien aux Gilets Jaunes, Thierry Robert leur propose son aide, il s'est rendu à leurs côtés au barrage du Portail, à Saint-Leu. L'ancien député propose ainsi une solution pour éviter que les Réunionnais ne se liguent contre le mouvement des Gilets Jaunes, affirmant que les autorités laissent faire les blocages routiers, en une stratégie du diviser pour mieux régner. Thierry Robert propose que les blocages ne commencent qu'à 11h du matin, afin de permettre le réapprovisionnement des magasins, stations essence et éleveurs, pour que le mouvement puisse perdurer. Dans une vidéo publiée ce mercredi matin sur sa page Facebook, le député déchu de la 7ème circonscription réunionnaise affirme son soutien au mouvement populaire. Il y différencie "ceux qui cassent" et "ceux qui défendent véritablement zot vie, zot avenir et l'avenir de zot zenfants".Thierry Robert s'agace du silence du président de la République et de son premier ministre, s'en désolidarisant au passage, affirmant qu'il a soutenu Emmanuel Macron uniquement pour faire barrage à l'extrême droite. Etonnant lorsqu'on se souvient que c'est Thierry Robert qui a organisé la venue d'Emmanuel Macron en 2017, durant la campagne présidentielle.Ce retournement de veste (ou de gilet jaune) s'accompagne de la revendication "nou lé loin, mais nou lé pas moins", adaptation de la fameuse phrase de Laurent Vergès. Thierry Robert regrette que la seule solution proposée par le gouvernement soit l'envoi de "flics dans l'avion", réclamant des discussions en vue de trouver des solutions concrètes pour le peuple Réunionnais.Thierry Robert invective ensuite le président de région quant à la hausse de la taxe régionale sur les carburants, affirmant que cette décision n'a rien à voir avec le national et accusant Didier Robert de manipuler la population. Il rejoint la position d'Huguette Bello , qui affirme elle aussi que l'augmentation d'augmenter au premier janvier dernier la taxe régionale sur les carburants est une décision propre à la région.Clamant son soutien aux Gilets Jaunes, Thierry Robert leur propose son aide, il s'est rendu à leurs côtés au barrage du Portail, à Saint-Leu. L'ancien député propose ainsi une solution pour éviter que les Réunionnais ne se liguent contre le mouvement des Gilets Jaunes, affirmant que les autorités laissent faire les blocages routiers, en une stratégie du diviser pour mieux régner. Thierry Robert propose que les blocages ne commencent qu'à 11h du matin, afin de permettre le réapprovisionnement des magasins, stations essence et éleveurs, pour que le mouvement puisse perdurer.

