Il faut que vous sachiez, ces dernières années mon image a beaucoup été sali (sic), elles ont aussi été, pression et déstabilisation permanentes à cause de mes convictions et ma vision politique qui ne sont pas du tout appréciés (sic) par ceux qui veulent maintenir La Réunion dans un statut de département "post-colonial" mais surtout par peur de perdre leur position de dominant.



La Réunion ne doit plus être ce département où certains "codes" sont dignes d'une "République bananière".



La Réunion doit être un département Français à part entière, "mèm si nou lé loin nou lé pas moin".



L'émancipation des Réunionnais est essentielle pour la sauvegarde de notre patrimoine, notre culture, nos traditions, notre identité!



Si je ne pense qu'à moi, mes petits intérêts personnels, si j'étais individualiste, j'abandonnerai (sic) tout et je me consacrerai (sic) pleinement et entièrement à mes affaires. Mais, je serai (sic) dans ce cas, "un lâche" qui abandonne les siens!



Les coups, même s'ils font mal, ne doivent pas nous faire reculer ou abandonner notre idéal.



Grâce à une majorité de Réunionnais qui me soutienne (sic), je n'ai jamais perdu d'élection sur mon nom propre depuis 2008, début de mon engagement politique, je suis donc plus déterminé que jamais à poursuivre mon combat pour faire avancer mon pays.



Pour les Réunionnais, le LPA s'améliorera, se restructurera sur l'ensemble des communes et se renforcera pour mieux répondre aux attentes de tous.



Pour les St Leusiens, je resterai au conseil municipal, à ma place et sans ingérence. Ils m'ont élu en 2014 avec 75% des voix au 1er tour, je n'ai pas le droit de les abandonner. Ma proximité envers eux se verra renforcée.



Thierry ROBERT

"Je suis plus déterminé que jamais à poursuivre mon combat pour faire avancer mon pays". C'est par ces mots que Thierry Robert débute un long post sur sa page Facebook.Au soir de l'élection partielle dans la 7ème circonscription qui avait vu la défaite de son frère Pierrick, il avait demandé à ses partisans un délai d'une dizaine de jours avant de leur faire connaitre sa réaction. L'attente aura été un peu plus longue que prévue mais le résultat est là.Thierry Robert annonce donc qu'il va continuer son combat, restructurer le LPA et continuer à siéger au conseil municipal de Saint-Leu.Ci-dessous l'intégralité du communiqué de Thierry Robert. Nous nous sommes juste contenté de mettre en exergue les fautes d'orthographe ou de grammaire..."Je voudrais, ici, m'adresser à tous ceux qui apprécient mon combat politique; aux autres, ceux qui ont pu être déçu (sic) par certaine (sic) de mes erreurs, j'espère qu'ils me feront à nouveau confiance, nul n'est parfait.Cependant, tous doivent savoir que j'ai toujours été honnête, loyal, sincère et franc avec eux.