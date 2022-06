A la Une . Thierry Robert : "Bon Dieu la décidé que c’était pas nou"

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, Thierry Robert revient sur sa défaite lors des élections législatives. Plus déterminé que jamais, il annonce son ambition de reconquérir la mairie de Saint-Leu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 11:33

Il faut bien reconnaître un point : Thierry Robert ne baisse jamais les bras. Au lendemain de sa défaite au 2d tour des élections législatives dans la 7e circonscription, l’ancien maire de Saint-Leu a réagi au résultat du scrutin. Évidemment, cela ne pouvait pas se faire sans les envolées lyriques dont il a le secret.



En début de vidéo, le candidat malheureux annonce assumer totalement sa défaite. Il indique ne vouloir rejeter la faute sur personne et félicite tous les gagnants, y compris Perceval Gaillard. Il remercie également Daniel Pausé et Yves Ferrère, les maires l’ayant soutenus, et Cyrille Hamilcaro pour son travail à Saint-Louis.



Néanmoins, il affirme également qu’il y a un parfum de réussite dans le résultat des urnes. "Cette défaite n’est en réalité pas une défaite. Quand on regarde les pourcentages sur l’ensemble des circonscriptions et lorsqu’on regarde sur la 7e où il y a 51-49, moi je vous invite à être fiers du résultat. À être très fiers du résultat. On a subi la vague (Nupes) comme tout le monde. À peu de choses près, on aurait pu gagner. Ça veut dire que cette fois-ci, Bon Dieu la décidé que c’était pas nou. Parce que li li réserve à nou autre chose derrière. Il faut l’accepter comme cela", argue-t-il.

L’ancien maire pense donc voir donc un message divin l’incitant à se consacrer à la mairie de Saint-Leu. Une motivation exacerbée par la réaction de l’équipe municipale. "Bana la saute en lèr. Si mi té zot, mi té rentre dan trou. Mi prévient bana : ce n’est que le début", les met-il en garde.



"J’ai du temps. Ce temps-là, je vais le mettre à contribution de La Réunion. Et je mettrai aussi du temps au service des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens. C’est une certitude", promet-il. Thierry Robert appelle ses soutiens "à se mobiliser, car ce qui s’est passé hier n’est qu’un tour de chauffe. Le meilleur reste à venir." Le futur candidat à la mairie prévoit d’organiser une conférence de presse la semaine prochaine concernant Saint-Leu.



Les prochaines élections municipales étant en 2026, les quatre prochaines années risquent d’être animées du côté de Saint-Leu.





