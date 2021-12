A la Une .. Thierry Law-Long sacré champion de La Réunion des rallyes

Le "Chinois Volant" a terminé à la deuxième place du Rallye des 1.000 kilomètres. C'était suffisant pour être sacré champion de La Réunion lors de l'ultime étape du championnat. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 14:00

Thierry Law-Long décroche son quatrième titre d'affilée de champion de La Réunion des rallyes. Le pilote de la Skoda Fabia R5 n'a pas eu à faire parler tout son talent et a pu se contenter d'une deuxième place sur le Rallye des 1.000 kilomètres pour s'imposer au classement général.



Son rival des dernières années, Damien Dorseuil, termine sur la plus haute marche du Podium au terme des deux journées de compétition dans l'Est de La Réunion. Mais le pilote de la Ford Fiesta R5 ne pouvait plus prétendre au titre après avoir dû s'incliner sur le Tour Auto mais aussi suite à son absence au Rallye de la Plaine des Palmistes.



Le "Chinois Volant" se coiffe donc pour la quatrième fois de la couronne avec une victoire sans appel sur le Tour Auto mais aussi sur la Ronde de l'Est et deux 2e places au 14e rallye de Saint-Joseph et 47e Rallye des 1.000 kilomètres.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur