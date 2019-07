La grande Une Thien Ah Koon relance la Voie Express du Tampon





Après le projet de Rocade, puis plus récemment celui de Route des Géraniums , (re)voici la Voie Express du Tampon.L'objectif est toujours d'améliorer la circulation à l'entrée Sud du Tampon et contourner le centre-ville et la RN3 régulièrement congestionnés. Pour la Casud, une liaison par le sud semble être la meilleure des options. Le projet de Voie Express du Tampon qui reprend le tracé de l'ancien projet de Rocade - cher au maire et président de l'intercommunalité André Thien Ah Koon - est soumis à une concertation publique depuis le 8 juillet et jusqu'au 2 septembre 2019.Le projet prévoit, entre le rond-point des Azalées et le 14e km, une Voie Express large de 20m sur 5 km, dont 3,2km de voiries existantes à réaménager et la création d'une nouvelle voie sur 1,8km entre la Ravine Blanche et la Ravine Divon. La nouvelle mouture prend l'engagement "des mobilités durables". Elle y intègre la construction de deux voies réservées au TCSP (Transport collectif en site propre) et la réalisation d'une "voie verte" pour vélo et piétons de 3,7 km.Le tracé desservira les pôles d'intérêts majeurs du Tampon que sont, pour la collectivité, Florilèges, la gare routière en construction de la Chatoire , le Pôle santé et l'Université. "Ce projet d'intérêt général a été conçu dans le but de préserver au maximum le bâtiment et les infrastructures existantes afin de limiter l'impact pour les riverains", assure également le dossier de présentation du projet. Deux bâtis se trouvent ainsi sur le tracé de la Voie Express. Si le projet voit le jour, les propriétaires devront être expropriés. Contactée, la Casud confirme que la commune, ayant la maîtrise du foncier, mène actuellement des négociations avec les différents propriétaires " afin qu'un accord à l'amiable soit trouvé".Les premiers travaux sont prévus pour la fin d'année avec le chantier du pont de la Ravine Blanche pour une mise en service de la Voie Express en 2022.Avec des financements FEDER, Casud, ville du Tampon et Région, ce nouveau projet de Voie Express du Tampon est estimé à plus de 54,7 millions d'euros. À titre de comparaison, l'ancien projet de Rocade s'élevait à 97 millions d'euros.