Thérèse Ariçis Cuvelier, 100 ans et personnage emblématique de Ruisseau à Bois-de-Nèfles

Entourée de sa famille, la gramoune qui a fraîchement rejoint le rang des centenaires de La Réunion le 3 juin dernier, est heureuse de recevoir son présent, ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs.

La Ville de Saint-Paul tient à rappeler l’importance de prendre soin de nos aînés et de profiter au maximum de ses moments de partage, surtout en cette période de crise sanitaire où l’isolement chez les personnes âgées se fait ressentir de plus en plus.