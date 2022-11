Culture Théâtre : Un facteur en tournée à La Réunion et un homme poubelle qui fait rire et réfléchir

Le Théâtre oblique continue sa tournée jusqu'au 10 novembre avec deux spectacles, l'un sur l'épistolaire, l'autre sur l'environnement, destinés aux enfants, mais aussi aux grands. Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 16:24

Le communiqué :



Tournée théâtrale en cours sur l’île de la Réunion du 22 oct. au 10 novembre :

- un spectacle sur l’épistolaire (+ atelier d’écriture) : 24 représentations

- un spectacle sur l’environnement (+ atelier pratique) : 23 représentations

___________________________________________________



Nous abordons lundi la troisième et dernière semaine de tournée théâtrale avec nos deux personnages aussi surprenants qu’attachants : un facteur fantasque en tournée bucolique qui invite à écrire des lettres qui seront distribuées au-delà des océans & l'homme poubelle, un clown qui fait rire et réfléchir sur comment nous vivons sur terre...



Des centaines d’enfants et d’adultes touchés depuis deux semaines et autant de lettres écrites par les spectateurs. Des lettres qui seront distribuées en métropole et ailleurs et qui sont potentiellement le point de départ d'échanges épistolaires entre Réunionnais et Correspondants continentaux.



Après celle de juin dernier, l’actuelle tournée compte une cinquantaine de dates, dans les bibliothèques essentiellement, et dans quelques écoles.



Le calendrier :



LUNDI :

Bibliotheque St Benoit, 18, rue Montfleury, St Benoit

Homme poubelle : à 10h



MARDI :

Bibliotheque A. Lacaussade, 601 Rue de la Gare, St Andre

Homme poubelle : 3 representations le matin + 1 familiale à 15h30



MERCREDI :

Mediatheque F. Mitterand, 1, rue de l'Europe, St Denis

WALDpost : 10h30

Mediatheque Aime Cesaire, 2 rue de la Laicite, Ste Suzanne

WALDpost : 14h, 15h30



JEUDI :

Ecole maternelle Champ fleuri, 19 ruelle Magnan, St Denis

Homme poubelle : 2 representations le matin (2*45 min)

Bibliotheque Alain Lorraine, 1 allee des Pierre de Lune, Saint-Denis

WALDpost : 13h30, 14h30



Nous serons par ailleurs de retour sur l’île en 2023 : en juin et aussi au second semestre.



Les spectacles :



Le premier spectacle donne furieusement envie de lire et d’écrire, et invite à une correspondance épistolaire entre spectateurs (des milliers de lettres produites et distribuées à ce jour) :



WALDpost, Lettres de l'écureuil à la fourmi

Texte Toon Tellegen • illustrations Axel Scheffler • Jeu Laurent Barthel



Un facteur à vélo fait irruption dans l’espace de jeu pour distribuer le courrier. Après quelques instants la sacoche arrière du vélo s'ouvre et le théâtre d'images et d'objets débute…

___________________________________________________



Une plongée dans l’univers de l’auteur néerlandais de littérature jeunesse Toon Tellegen, connu pour ses personnages génériques que sont l’ours, l’éléphant, l’escargot… et son écriture pleine d'humour, de poésie et de questionnements philosophiques.



Pour les spectateurs (y compris adultes), c’est l'occasion d’être entraîné dans un tourbillon d’émotions ; et, d'exprimer ces émotions au cours de l’atelier d’écriture qui prolonge le spectacle.



Les lettres produites, illustrées, sont alors remises au facteur qui se fera une joie de les distribuer par delà les océans, à d’autres spectateurs, de métropole ou d'ailleurs. Ne restera plus qu'à surveiller patiemment sa boîte aux lettres et de se laisser surprendre par un courrier réponse...



Et ce n’est pas fini : avant de se quitter, le facteur remettra à chaque participant une lettre de quelqu’un qui a vu le spectacle à Bruxelles, en Alsace ou dans les montagnes suisses. Et comme cet expéditeur aura laissé son adresse sur l’enveloppe, il suffira de s’attabler tranquillement chez soi, de prendre du papier et de lui répondre…

À vos plumes, prêt ? c’est parti !



Plus d’infos ici : video de présentation • reportage Réunion 1ère • presse Moudon/CH • lettres produites par les spectateurs



Tournée du 25 octobre au 10 novembre, 24 représentations à St Denis (2 bibliothèques), L’Etang salé (bibliothèque), Ste Clotilde (bibliothèque), Ste Suzanne (bibliothèque), St Paul (bibliothèque), Piton St Leu (bibliothèque), Ste Marie (école)

Détail en PJ.



Pour la tournée réunionnaise de ce spectacle, la compagnie est soutenue par la Fondation de la Poste.



___________________________________________________



Le second spectacle est destiné à élargir la conscience écologique :



L'Homme poubelle : « Il était une fois… la Terre ! »

jeu Laurent Barthel



Un spectacle interactif qui repose sur les qualités ludiques, relationnelles et pédagogiques du personnage clownesque de l'Homme poubelle.



Après une entrée en matière résolument burlesque au cours de laquelle les spectateurs rient abondamment, ceux-ci participent généreusement à la réflexion proposée : comment changer les comportements quotidiens pour changer le monde durablement.



La séance s’achève par un atelier pratique et festif : fabrication de bougies en cire d’abeille et confection/dégustation de glace à la banane bio, voire d'un gâteau à la peau de bananes ("Mangez la banane par les deux bouts") !



Une intervention drôle, festive, pédagogique et stimulante pour toucher les enfants, les adolescents et les adultes au coeur et marquer les esprits en profondeur.



L'Homme poubelle ne laisse pas indifférent. Il suscite instantanément de vives émotions (rires, étonnement, stupéfaction, curiosité).



Il fait réfléchir aussi. Son existence même (et davantage encore la place qu'il occupe dans l'espace), rend incontournable la question de notre humanité, interroge notre qualité de résident terrestre.



En plaçant la thématique environnementale au centre des préoccupations quotidiennes, il nous invite à agir, chacun à notre niveau. Car si nous changeons nos habitudes de consommation, personnelles, localement et dès maintenant, le monde changera assurément, et durablement. Et ceci, jusqu'au bout du monde !



Tournée du 2 octobre au 10 novembre, 23 représentations à St Denis (bibliothèque), La Montagne (bibliothèque), Salazie (école), St Benoit (bibliothèque), L’Etang salé (bibliothèque), Le Port (bibliothèque), St Paul (Ecole), St Benoit (bibliothèque), St André (école).

