“The end is another thing”, l’exposition de Felix Duclassan

La Mairie de Saint-Paul vous invite à l'exposition de Felix Duclassan "The end is another thing" du 9 au 24 juin 2023.

Dans le cadre des célébrations du 360ème anniversaire du peuplement de l’île, une exposition d’une importance toute particulière vous accueille jusqu’au 24 juin à l’Espace Culturel Sudel FUMA. Intitulée “The end is another thing”, cette exposition offre aux visiteurs une occasion unique de plonger dans les racines profondes de La Réunion et de commémorer notre histoire.



En 1663, les premiers Réunionnais, venus de la Grande Île, ont posé les fondations de ce qui allait devenir notre île. Cette exposition présente une collection de reliques insulaires qui ne sont pas simplement des objets d’art, mais des témoins vivants de notre mémoire collective. Elles nous transportent à travers les paysages qui ont façonné notre île et sont porteuses de l’histoire qui a forgé notre identité unique.



“L’apparition, la disparition” est le thème central de cette exposition. Il suscite une curiosité insatiable chez les visiteurs et les incite à entreprendre une réflexion profonde sur le passé. Les représentations artistiques uniques de Felix Duclassan, réalisées à partir de documentation iconographique de La Réunion et de la zone océan Indien, permettent de revivre les moments clés du peuplement de notre terre, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Chacun est alors embarquer dans un voyage extraordinaire à travers des traces fragmentaires, parfois incomplètes, brulées ou effacées, reflet de certains souvenirs qui auraient pu être oubliés. Ces œuvres acquièrent une nouvelle temporalité, révélant ce qui est absent et mettant en évidence les liens profonds qui nous unissent à notre histoire commune.



Saint-Paul, ville d’Art et d’Histoire, est heureuse d’accueillir cette exposition qui nous permet de nous reconnecter avec notre passé, de réfléchir à notre héritage commun et de célébrer la richesse de notre diversité culturelle. Nous vous souhaitons une agréable visite et que ces deux semaines vous plongent dans un récit captivant de l’histoire du peuplement et de la mémoire de notre île. C’est pour sûr une exposition qui nous rappelle l’importance de préserver notre patrimoine culturel et nous invite à entretenir un lien profond avec notre passé.





