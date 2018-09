The Voice en quête de talents réunionnais

URGENT ARTISTES DE LA REUNION

Dans le cadre de la prochaine saison de The Voice , nous sommes à la recherche de jeunes talents de l'île de la Réunion, authentiques, chant traditionnel et/ou covers en français/anglais avec instrument rare ou autres, voix puissante, à partir de 16 ans

Pour vous inscrire : envoyez liens vidéos (de préférence live), photo, âge, adresse et contact à baptistejung.cast@gmail.com Pour ceux que nous connaissons déjà, merci de ne pas renvoyer vos infos.

N'hésitez pas à partager, taguer vos ami(e)s.

A bientôt !

Chaque saison, l'émission The Voice fait carton plein en révélant des artistes tous plus talentueux les uns que les autres.Cette année encore, la production de l'émission est à la recherche de talents... avec une petite touche d'exotisme. En effet, Baptiste Jung, en charge du casting de The Voice, révèle que son leitmotiv est de dénicher des talents d'Outre-mer.Comme nous pouvons le lire sur ces posts Facebook: