A la Une . The Voice : Le Réunionnais Camille réussira-t-il les auditions à l'aveugle ?

Suivra-t-il le même chemin que Soan, Raynaud et Cyprien ? Camille Manique, 21 ans, a été retenu pour les auditions à l'aveugle de The Voice. Son passage sera diffusé ce samedi soir sur TF1. Par NP - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 07:36





Le Réunionnais interprètera la chanson Back in Black de la chanteuse britannique Amy Winehouse, en hommage à un ami disparu, confie-t-il au site



Si ses goûts musicaux sont hétéroclites, oscillant entre la variété française, le rock ou encore la soul, Camille a néanmoins un goût prononcé pour le jazz.



Et s'il est amené à être retenu pour la suite de l'aventure The Voice, le jeune homme ne serait pas contre rejoindre l'équipe du chanteur Vianney.



Rendez-vous donc samedi à 23h sur TF1. Originaire de La Réunion, Camille est installé à Plouër-sur-Rance depuis 5 ans avec ses parents, une commune située dans les Côtes-d'Armor en région Bretagne.Le Réunionnais interprètera la chanson Back in Black de la chanteuse britannique Amy Winehouse, en hommage à un ami disparu, confie-t-il au site actu.fr Si ses goûts musicaux sont hétéroclites, oscillant entre la variété française, le rock ou encore la soul, Camille a néanmoins un goût prononcé pour le jazz.Et s'il est amené à être retenu pour la suite de l'aventure The Voice, le jeune homme ne serait pas contre rejoindre l'équipe du chanteur Vianney.Rendez-vous donc samedi à 23h sur TF1.