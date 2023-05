A la Une . The Voice : Le Réunionnais Camille Manique achève son aventure sur une chanson de Joe Dassin

Malgré une émouvante interprétation de "Et si tu n'existais pas" de Joe Dassin, l'aventure The Voice s'est arrêtée ce samedi pour le Réunionnais Camille Manique. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 06:59

C'est sur une belle prestation que le Réunionnais Camille Manique termine l'aventure The Voice. Lors de l'émission diffusée sur TF1 ce samedi 13 mai, le talent de Vianney faisait face pour les cross battle à Marilyne Naaman, talent de Zazie.



Le jeune chanteur a interprété un titre de Joe Dassin "Et si tu n'existais pas". Malgré un passage fort en émotion, le public a voté majoritairement pour la prestation de son adversaire qui a remporté 58,2% des votes avec son interprétation de la chanson "Elle tu l'aimes" d'Hélène Ségara.