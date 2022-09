A la Une .. The Voice Kids : Tous derrière Raynaud pour les battles

Le jeune Cafriplainois poursuit son parcours dans la version jeunesse du télécrochet "The Voice". Après les sélections à l'aveugle, Raynaud doit s'imposer ce samedi dans un "battle" contre deux candidates, Katie et Océane, pour passer cette deuxième sélection. Par La rédaction - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 16:10





Pour cette deuxième étape du télécrochet, le jeune garçon de 11 ans va affronter dans un battle deux autres compétitrices, Katie et Océane. Le trio devra se départager sur la chanson de Johnny Hallyday "vivre le meilleur".



Rendez-vous donc sur TF1 ce samedi, à 23h10, pour soutenir notre chanteur péi.



