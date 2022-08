A la Une . The Voice Kids : Patrick Fiori rafle la mise et intègre Raynaud Sadon dans son équipe

Du haut de ses 10 ans, Raynaud Sadon a crevé l’écran lors de sa première à l’émission The Voice Kids. Le Tamponnais a eu l’embarras du choix avec les 4 coachs qui lui ont fait les yeux doux, mais c’est finalement Patrick Fiori que le prodige a choisi pour le guider vers la victoire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 08:21

"Mais quelle voix, c’est incroyable" s’extasie Patrick Fiori après la prestation de Raynaud Sadon. À l’instar de Julien Doré, Kendji Girac et Louane, l’ancien Phoebus de Notre-Dame de Paris s’est retourné lorsque le garçon interprétait "Goodbye, my love Goodbye" de Demis Roussos.



Le marmaille la kour s’est donc retrouvé avec les quatre coachs qui ont tenté de l’intégrer dans leur équipe. Mais Raynaud avait déjà fait son choix et a privilégié Patrick Fiori pour le guider vers le même succès que Soan.



Outre le jury, Raynaud a impressionné tout le monde par sa voix et son courage. Car le Cafriplainois a eu la lourde charge d’être le premier candidat à passer. Vu sa première prestation, chanter devant des millions de spectateurs ne semble pas lui poser plus de problèmes que de commander du pain à la boulangerie.



Peut-il arriver au bout selon vous?



