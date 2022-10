Communiqué The Voice Kids : Ansamb pour Raynaud

Par voie de communiqué, Cyrille Melchior appelle les Réunionnais de métropole à soutenir Raynaud. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 06:43

Raynaud Sadon, âgé de 11 ans et habitué des concours de chants, sera samedi soir en finale du télécrochet The Voice Kids. Raynaud fait la fierté de toute son île et des Réunionnais au-delà des frontières. Cyrille Melchior apporte tout son soutien au jeune talent Péi. Après Soan, Raynaud fait briller la culture réunionnaise ; il offre du rêve et de l’espoir de réussite à chaque jeune artiste. Si toute La Réunion est derrière lui ce samedi soir, les Réunionnais ne pourront pas participer au vote du public pour soutenir le jeune garçon.

Le Président du Département est comme tous les Réunionnais qui encouragent la jeunesse, déçu de ne pas pouvoir voter pour Raynaud. Il compte sur la ferveur et la mobilisation des Réunionnais en métropole pour voter et mettre en lèr La Réunion et le jeune talent Péi. Cyrille Melchior en appelle aux instances audiovisuelles pour une juste équité d’accès aux votes pour les territoires des DOM. Les ultramarins ont, eux aussi, le droit de promouvoir leur culture sur les chaînes audiovisuelles françaises.