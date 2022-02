A la Une . The Voice Belgique : Une Réunionnaise met le seum aux autres candidats

Après une tentative ratée dans la version française de l’émission The Voice, la Réunionnaise Roxane Taquet de Besné a tenté sa chance en Belgique. Un pari payant puisqu’elle a subjugué le jury et les spectateurs du plat pays. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 09:44

Ne jamais abandonner. C'est la leçon que donne Roxane Taquet de Besné à ceux qui rêvent d’une carrière artistique. Après avoir tenté sa chance dans plusieurs émissions sans succès, la Réunionnaise a fini par convaincre de son talent.



L’artiste, qui a grandi à Nantes, a décidé très jeune de faire de la musique son métier. En 2020, elle tente sa chance à The Voice, mais ne dépasse pas les auditions à l’aveugle. Elle ne baisse pas les bras et s’inscrit à la version belge de l’émission. Cette fois, les quatre membres du jury se sont retournés.



Roxanne va choisir l’équipe de Black M. Ce dernier lui conseille d’arrêter de se cacher derrière son sourire pour montrer son côté plus sombre. Un conseil qu’elle va suivre en interprétant "Je t’aime" de Lara Fabian lors de l’épreuve des KO.



Résultat : un jury bluffé et un coach qui l’a choisie pour les émissions en live qui débuteront en mars.



Et vous, que pensez-vous de cette performance ?





