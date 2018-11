Culture

The Serena Talk Show : Taïkun et ses délires

Taïkouillonnisse, connu sous le nom de Taïkun et ses délires, nous emmène dans son monde particulier ou s'allient créativité et humour. Lors de son passage, Taïkun nous promet un moment de délire, de bien être et de pur divertissement.

