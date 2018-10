Société

The Serena Talk Show : La solidarité féminine

Si on devait donner un adjectif à Estelle Felicité c'est "lumineuse". Débordante d'amour et de valeur humaine, Estelle a pour vocation de voir les autres réussir et particulièrement les femmes. Cette jeune chef d'entreprise souhaite nous donner sa définition de la solidarité au féminin, valeur importante et primordiale à ses yeux.

