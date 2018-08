A la Une ...

"The Séréna Talk Show" : La nouvelle Oprah Winfrey locale accueille Laeti_utopia sur son plateau

"Changez votre regard sur la Réunion ! Are you ready ? !" était le discours que diffusait Séréna lors de son teaser afin de promouvoir la sortie du premier épisode de la saison "The Serena Talk Show". La thématique est orientée sur la nouvelle tendance qui prend de l’ampleur sur notre caillou: le métier d’influenceur. Laeti_Utopia, jeune femme de 24 ans avec un goût prononcé pour l’entrepreunariat, partage son expérience, ses difficultés et ses réussites, autour d’une discussion animée avec notre belle Séréna.

Serena Talk Show