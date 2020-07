Société The Last of Us Part II : L’exclu Sony tant attendue !

Après sept longues années d’attentes, Naughty Dog revient enfin avec l’une de ses franchises phares, dont il n’existait jusque là qu’un seul opus, The Last Of Us. Par Toto Rollmop - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 14:23 | Lu 217 fois

The Last Of Us, que la critique qualifie souvent de chef d’œuvre de la PS3, c’est avant tout l’histoire d’Ellie, une jeune fille aux prises avec des humains contaminés par un champignon, le cordyceps. Sur fond de pandémie mondiale et d’apocalypse, le jeu permettait de suivre de près Ellie et Joel dans ce qui semblait révolutionner le monde du jeu vidéo par un traitement extrêmement centré sur le scénario, chose assez osée pour l’époque, où bourgeonnaient quasi exclusivement les mondes ouverts, où les joueurs pouvaient laisser libre cours à leur imagination.



Bien loin de ce que Minecraft ou GTA V pouvaient donc proposer pour augmenter la liberté du joueur, Naughty Dog, déjà connu pour Crash Bandicoot et Uncharted auparavant ne l’entendait pas de cette oreille. Un jeu ça se joue avec des règles, donc des contraintes, et c’est d’ailleurs l’avis de Neil Druckman, co-créateur du jeu, d’après un dossier de presse publié par IGN le 13 janvier 2014.



I want studios that make story-based games to start taking their stories more seriously. And that doesn't mean hiring a big shot writer from Hollywood; it means that story becomes integral to making your game.



Si l’on traduit, l’on obtient approximativement ceci :



"Je souhaite que les studios commencent à prendre les jeux narrativistes plus au sérieux (« story-based games ») et ça ne veut pas dire en singeant Hollywood. Cela veut dire que l’histoire doit être intelligemment intégrée au jeu et en être une part maîtresse de son processus créatif."



À l’époque, cet auteur prolifique prenait déjà plaisir à utiliser l’interactivité de ses jeux pour faire vivre des choses intenses à ses joueurs à travers des yeux de ses personnages, et nous emportait dans des tourbillons d’émotions complexes et galvanisantes.



Dans ce nouvel opus, il semblerait qu’une fois encore, l’esprit narratif de Naughty Dog ait pondu de quoi nous sortir de notre zone de confort, car Ellie et Joel sont de retour pour une toute nouvelle aventure. Nous ne vous divulgâcherons pas cette suite fort attendue, mais le jeu a fait déjà beaucoup parler de lui !



Dans ce nouveau volet, la pandémie est passée, et le monde fait de son mieux pour se régénérer. Le survivalisme est bien entendu toujours au rendez-vous, et les infectés aussi, mais cette fois-ci, l’aventure prend une toute autre direction. Les choix narratifs effectués par Neil Druckman ont d'ailleurs une fois encore défrayé la chronique.



La critique est formelle, le jeu est excellent, mais une vague d’avis négatifs d’utilisateurs datant des premières heures de la sortie du jeu a quelque peu ébranlé la note de ce jeu pourtant très attendu. Mais pour se faire son opinion, le mieux, c’est probablement d’y jouer, n’est-ce pas ?