A la Une . The Last Of Us Part II : La sortie mondiale retardée à La Réunion

Très attendu des gamers du monde entier, le deuxième opus de The Last Of Us, le splendide jeu vidéo du développeur Naughty Dog, sort aujourd’hui après 7 ans d’attente. Les plus grands fans étaient au rendez-vous ce matin à l’ouverture des magasins spécialisés de l’île, mais sont malheureusement repartis bredouilles : le jeu exclusif PlayStation 4 n’est pas encore arrivé à La Réunion. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 11:36 | Lu 571 fois

"Bonjour, est-ce que The Last Of Us est arrivé ?" la question est sur toutes les lèvres. En personne, par téléphone, ou sur Facebook, les clients du célèbre magasin de jeu vidéo de Sainte-Clotilde ne laissent pas une minute de répit à Yann Law-Dune, gérant de Vidéo Drive :



"Les mails explosent, pareil sur Facebook, et mon portable n’arrête pas de sonner ! C’est impressionnant, je n’ai jamais vu ça !"



C’est que la partie II du célèbre jeu de PlayStation est attendue depuis déjà 7 ans par les fans. Le premier épisode, sorti en 2013 sur PS3, avait rencontré un énorme succès et s’était vendu à plus de 20 millions d’exemplaires.

"Le précédent est un des jeux qui m’a le plus marqué. Alors sur un coup de tête ce matin je suis venu chercher le deuxième dès l’ouverture du magasin", nous raconte Eric.



Malheureusement, le petit boitier contenant le précieux CD n’est pas encore arrivé, ni ici ni dans les autres commerces spécialisés de l’île. La crise du Covid19 impacte également le monde du jeu vidéo avec des retards de livraison plus ou moins importants et une pénurie de consoles dans les rayons.



Le risque pour ces commerces est dès lors que les geeks les plus impatients fassent le choix de télécharger directement la version dématérialisée du jeu pour pouvoir y jouer tout de suite. Mais les gamers comme Eric sont souvent attachés à la version physique :



"J’ai une âme de collectionneur donc j’aime bien acheter les jeux dans leur boîte" nous confie-t-il.

"Je suis là pour le grand jeu qu’on attend tous ! The Last Of Us Part II ! Mais il est pas là en fait… Tous les autres jeux sortent à l’heure et celui-là non. Grosse déception pour moi, et sûrement pour tous ceux qui l’attendent !" explique Hugo avec un grand sourire malgré tout.



Pour ce grand fan du jeu, le challenge consiste désormais à ne pas se faire "spoiler" l’histoire et le gameplay de ce deuxième épisode:



"Sur les réseaux sociaux on ne parle que de ça ! Sur youtube, ils ont déjà commencé à spoiler le jeu depuis hier, puisque des youtubers l'ont reçu en avance. Et nous on doit attendre avec un jour de retard. Donc on peut pas regarder les réseaux sociaux, on va rester dans son lit et attendre que ça arrive", blague-t-il.





"Ce sera peut-être pour cet après-midi, et je le sens très bien !"



Entre deux appels de clients à la recherche de The Last Of Us Part II, le gérant du magasin, parvient à contacter ses fournisseurs:



"Je préfère vous annoncer la surprise: ce sera peut-être pour cet après-midi, et je le sens très bien !" s'exclame Yann dans son style bien connu qui fait le succès de ses vidéos sur Facebook.



"Je vous annoncerai sur Facebook aujourd'hui dès qu'on reçoit le jeu ! Il y en aura pour toute l'île de La Réunion ! Nous avons assuré un stock immense ! Et ne vous inquiétez pas, le jeu ne sera pas cher !"





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur