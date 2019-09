The Hairfluencers : Une Réunionnaise en finale

De nombreux coiffeur(es)s ont participé aux sélections du concours Biblond The Hairfluencers. Seuls six d'entre eux ont été sélectionnés pour la finale du concours. Ils exposeront leurs talents ce dimanche 15 septembre, sur la scène du MCB by Beauté Sélection, à Paris, Porte de Versailles.



Parmi les six finalistes figure une Réunionnaise : Natacha Gaze. Elle a grandi sur l'île, mais en 2011 elle a eu envie de rejoindre Paris pour passer son BP coiffure. Elle poursuivra avec un brevet de maîtrise, avant de franchir la Manche, pour rejoindre Londres.



Elle restera six mois dans la société Rush, plongée dans le quotidien du métier, en totale immersion. Ce qu'elle voulait c'était s'imprégner au maximum de techniques et de connaissances avant de reprendre le chemin de la métropole. De retour à Paris, elle intègre le salon Medley, rive gauche.



Elle y travaille notamment avec Patrick Ahmed, un grand nom de la coiffure. C'est d'ailleurs lui qui l'a poussée à tenter sa chance à The Hairfluencers et l'a aiguillée à peaufiner le shooting de son total look. Celle qui se passionne pour les tresses et les attaches s'apprête également à devenir Top Styliste chez Medley.



Le challenge ne lui fait pas peur. Alors qu'elle vient d'avoir un bébé, Natacha a tout donné cet été dans ses entraînements pour être la meilleure devant les jurys lors des battles. Plus que quelques heures donc pour savoir si la détermination de la Réunionnaise aura porté ses fruits.