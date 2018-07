Thaïlande: Les 13 jeunes évacués de la grotte

Les sauveteurs ont réussi à ramener à la surface les 13 personnes, 12 enfants et leur entraîneur de 25 ans, qui étaient coincées dans une grotte inondée en Thaïlande depuis 15 jours.



Depuis hier, ils n'étaient plus que 5 dans la grotte, les quatre derniers enfants et leur entraîneur.



Lundi, 4 enfants avaient été ramenés à la surface par les sauveteurs, rejoignant ainsi les 4 autres qui avaient été secourus la veille.



Ils "sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique. "Tout le monde est en bonne santé mentale".



Les 8 enfants secourus plus tôt ont perdu du poids et réapprennent à se nourrir progressivement. Ils ne se nourrissent que de choses liquides et faciles à digérer pour le moment, ainsi que de gels énergétiques. On leur donne également des vitamines et antibiotiques.



Deux d'entre eux souffrent d'une infection aux poumons qualifiée de "mineure", à cause d'une exposition prolongée à l'humidité de la grotte. Ils doivent rester en observation pour encore au moins une semaine.



Ils ont pu voir voir leurs proches à travers une vitre, pour éviter tout contact physique et risque de contamination. Ils ont un téléphone dans leur chambre pour communiquer avec eux Beaucoup de précaution sont prises. Les enfants portent des lunettes de soleil dans leur chambre pour éviter que le choc ne soit trop brutal pour leur rétine après 2 semaines dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas non plus regarder la télévision.



La FIFA a invité les 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur à venir assister dimanche à la finale de la Coupe du monde de football en Russie. Reste à savoir s'ils seront rétablis à temps pour effectuer le voyage.