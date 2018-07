Thaïlande : L'évacuation des enfants bloqués dans une grotte a commencé

L'évacuation tant attendue des 12 enfants et de leur coach de foot a commencé ce dimanche matin. C'est une véritable course contre la montre, car des pluies torrentielles sont attendues, qui risquent d'inonder totalement la grotte dans laquelle les enfants ont trouvé refuge il y deux semaines. deux enfants sont d'ores et déjà sortis d'affaire, et ont rejoint le camp de base des sauveteurs.Vendredi, un sauveteur, ancien membre des commandos de la marine du pays, a trouvé la mort par noyade, alors qu'il venait apporter de l'oxygène au groupe d'enfants affaiblis par le manque de nourriture. Un tuyau long de plusieurs kilomètres fournit de l'oxygène dans la cavité, et plusieurs pompes à eau ont évité que le petit rebord boueux sur lequel sont perchés les petits ne soit entièrement inondé.La plupart des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne sait pas nager. Des cours de plongée leur ont été prodigués, afin de préparer leur évacuation. Il faut environ 5 heures d'un trajet périlleux pour sortir de l'enfilade de grottes souterraines. L'opération devrait durer deux à trois jours.