A la Une .. Thaïlande : 35 personnes, dont 22 enfants, tuées dans l'attaque d'une crèche par un ancien policier

Ce jeudi, un homme a pénétré dans une crèche de Na Klang, situé au Nord de la Thaïlande, dans la province de Nong Bua Lamphu. Armé d'un fusil, d'une arme de poing et d'un couteau, il a ouvert le feu sur les enfants et les employés, avant de retourner chez lui pour tuer sa famille. Il a ensuite mis fin à ces jours. Le bilan est lourd, avec 35 morts, dont 22 jeunes enfants. Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 17:16

Il est un peu plus de midi, heure locale, quand un ancien policier s'est introduit dans une crèche de la ville de Na Klang, dans le Nord du pays. Il a ouvert le feu à l'intérieur, tuant de nombreux enfants, avant de prendre la fuite en voiture. Les victimes étaient principalement âgées de 2 à 3 ans.



Sur son macabre trajet, l'homme a percuté plusieurs passants, alourdissant encore plus le bilan humain. Le tireur, Panya Khamrab, a ensuite regagné son domicile où il a tué sa compagne et leur enfant, avant de retourner l'arme contre lui.

Un ancien lieutenant-colonel renvoyé pour usage de drogue



La Thaïlande est sidérée devant l'une des pires tueries de son histoire. D'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs thaïlandais, le tireur a été récemment renvoyé de la police pour une affaire d'usage de stupéfiants.



Les autorités ont mis à jour le bilan humain. L'attaque aurait fait 35 morts, dont 22 enfants, et une douzaine de blessés, dont trois grave, d'après le chef régional de la police.



Avec un grand nombre d'armes en circulation, la Thaïlande est régulièrement frappée par des tueries de masse. Avant le drame d'aujourd'hui, la dernière en date remonte à septembre dernier, quand un sous-officier a ouvert le feu dans une caserne de la capitale, tuant deux autres militaires.