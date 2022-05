A la Une .. Texas : Le mari d'une institutrice tuée dans la fusillade meurt "de chagrin"

Mardi dernier, 19 enfants et deux enseignantes ont été tués lors d’une fusillade dans une école primaire du Texas, aux États-Unis. Le mari d’une des deux institutrices est décédé d'une crise cardiaque hier. Selon les médias américains, il serait mort de "chagrin". Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 16:19

Mardi 24 mai, 19 enfants et deux enseignantes sont morts lors d'une fusillade dans une école primaire du Texas (Etats Unis) déclenchée par Salvador Ramos, un lycéen de 18 ans.



Deux jours après, le mari d’une des deux institutrices tuées est mort d'une crise cardiaque, de "chagrin" selon les propos de ses proches rapportés par plusieurs médias dont le New York Post.



Ils étaient mariés depuis 25 ans.











