Tests sur des singes et des humains: Volkswagen de nouveau au cœur d'un scandale

C'est un nouveau scandale, pour Volkswagen. Après celui des tests truqués d’émissions de gaz des véhicules diesel, le groupe est désormais mis en cause pour avoir avoir effectué des tests sur des singes, en leur faisant inhaler du dioxyde d'azote, mais aussi sur des humains.



Selon le New York Times, les tests sur les singes ont été menés en 2014 aux Etats-Unis par le Groupe européen de recherche sur l’environnement et la santé (EUGT), dont le but était de défendre l’utilisation du diesel, désigné comme cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le constructeur automobile allemand a présenté ses excuses via un communiqué, dans lequel il assure "se démarquer clairement de toutes les formes de cruauté envers les animaux" et parle d'une "erreur de jugement des personnes concernées".



Lobbyiste en chef suspendu



Mais ce n'est pas tout. Ce lundi, la Süddeutsche Zeitung et la Stuttgarter Zeitung ont révélé que parmi les tests menés par l’EUGT -centre financé par Volkswagen mais aussi par BMW, le groupe Daimler (propriétaire de Mercedes-Benz) et Bosch- figuraient des expérimentations menées sur des humains.



En effet, entre 2012 et 2015, vingt-cinq jeunes adultes ont été exposé une fois par semaine à des concentrations de dioxyde d'azote qui pouvaient atteindre trois fois la limite d’exposition professionnelle, et ce pendant trois heures dans une pièce de 40 m2, tout en pédalant par moment sur un vélo d’appartement.



Suite à ces révélations, la direction de Volkswagen a annoncé la suspension de son lobbyiste en chef pour le rôle qu'il a joué dans l'organisation des tests sur des singes.





