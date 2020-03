A la Une ... Tests de dépistage et chloroquine: Thierry Robert saisit le tribunal administratif

Alors que le tribunal administratif de Guadeloupe a, par voie d'ordonnance, enjoint à l'ARS et au CHU de commander 200.000 tests de dépistage et de la chloroquine, à La Réunion, Thierry Robert entend obtenir la même chose.



En tant que président de l'association Dobout&Solider, il annonce ce lundi avoir mandaté Maître Olivier Guerin pour une saisine du tribunal administratif dans le cadre d'un référé-liberté. La requête sera déposée ce lundi.



Les objectifs sont ainsi d'"enjoindre à l’ARS et au CHU de La Réunion de passer commande de 425.000 tests de dépistage du COVID 19, correspondant à la moitié du peuple réunionnais, proportion normalement admise pour un dépistage massif", et d'"enjoindre à l’ARS et au CHU de La Réunion de passer commande de 85.000 doses d’hydroxychloroquine et d’azithromycine, suivant le protocole médical défini par le Professeur Raoult, correspondant à 1/10ème du peuple réunionnais, là encore proportion normalement admise en la matière".



"Devant la crise sanitaire actuelle qui est sans précédent, nous ne pouvons rester sans réaction", exprime l'ancien député de La Réunion. "Il est extrêmement urgent de prendre toutes les dispositions pour être réellement en mesure de sauver le maximum de Réunionnais qui pourraient être contaminés par ce virus."







